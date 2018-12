​Truffe agli anziani: appuntamenti a Firenze con la Polizia Municipale

Prossime tappe al centro età libera Caboto e al circolo pensionati Baracche Verdi

Continua il ciclo di appuntamenti della Polizia Municipale con gli anziani per metterli in guardia dalla truffe. Ieri pomeriggio presso la sede CISL pensionati di via Carlo del Prete si è svolto l’incontro organizzato tra Polizia Municipale e Quartiere 5 promosso dal presidente Cristiano Balli e il consigliere comunale Fabrizio Ricci. Sono stati illustrati alcuni semplici accorgimenti da adottare per evitare brutte sorprese in strada (per esempio come portare la borsa sul lato interno vicino al muro o non farsi distrarre da sconosciuti mentre si cammina etc.), in banca (meglio accreditare la pensione su conto corrente e domiciliare il pagamento delle bollette) ma anche in bici (non lasciare mai la borsa nel cestino della bicicletta anche mentre si pedala) o in bus (prestare particolare attenzione ai borseggiatori). A tutti i partecipanti (circa 35 anziani) sono state consegnate due brochure (“a proposito di sicurezza degli anziani e non solo” del Quartiere e “truffa agli anziani, come difendersi”). Si tratta di piccoli vademecum, con riportate delle utili indicazioni sui comportamenti da tenere e quelli da evitare per non cadere nella trappola delle truffe. L’iniziativa è stata ben accolta e i partecipanti hanno anche fatte domande per approfondire alcuni aspetti. I prossimi incontri già in programma sono il mercoledì 12 dicembre 15.30 presso il centro dell’età libera “Caboto” in via dei Caboto 47 sempre nel Quartiere 5; e mercoledì 19 dicembre alle 17 presso il centro dell’età libera “circolo pensionati Baracche Verdi” in via delle Mimose 8 nel Quartiere 4.