L'intervento domani 15 maggio. Si tratta di esemplari pericolosi all’altezza del numero civico 139

Per problemi organizzativi della ditta l’avvio degli interventi su alberi privati pericolanti in via Chiantigiana è stato rinviato a domani. Si tratta degli abbattimenti di esemplari pericolosi all’altezza del numero civico 139. Per consentire l’intervento sarà istituito un divieto di transito nel tratto interessato. Il provvedimento sarà in vigore in orario 8-19 fino al termine delle operazioni.