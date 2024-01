Trasporto pubblico locale: sciopero il 24 gennaio

Per il prossimo 24 gennaio CUB Trasporti, SGB, ADL Cobas, COBAS Lavoro Privato e USB Lavoro Privato hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del Trasporto pubblico locale non solo per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri, ma anche a difesa del diritto di sciopero dopo le precettazioni di Matteo Salvini. Lo sciopero è stato indetto inoltre per chiedere aumento salariale, riduzione dell’orario di lavoro, adeguamento sicurezza, blocco privatizzazioni e gare, superamento dei salari di ingresso, modificare i criteri di appalti e subappalti, salario minimo, sicurezza dei lavoratori, legge sulla rappresentanza, blocco delle spese militari ed investimenti sui servizi pubblici essenziali.

Mercoledì 24 gennaio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana, a causa di alcuni scioperi, nazionali e aziendali, di 4 e 24 ore, che si sovrapporranno. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore a cui aderirono COBAS Lavoro Privato, CUB trasporti e USB Lavoro Privato, del 2 dicembre 2022, fu del 22,17%.

Per la tramvia.it">tramvia di Firenze il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

6.00-9.30

17.00-20.00

Al di fuori di queste fasce potrebbero verificarsi dei disservizi, ritardi o cancellazioni di corse.