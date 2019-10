Trapani vs Empoli 2 - 2 L'Empoli beffato all'ultimo minuto di recupero. Autorete di Veseli.di Ves

pagina facebook trapani calcio

​Il Trapani sul campo dello stadio "Provinciale" ottiene un pari contro Empoli più forte da vari punti di vista oltre che ambiziosa.

La gara si mette subito male per i granata che subiscono, in avvio di gara, il gol dell'Empoli anche se hanno saputo combattere ottenendo prima il pareggio e poi sfiorando il raddoppio in relazione al fatto che giocavano contro una compagine più cinica che riesce a sfruttare i momenti giusti, come in occasione del secondo vantaggio (anche se il portiere Carnesecchi ci ha messo del suo). Poi al 96', in pieno recupero, arriva il colpo di fortuna per il Trapani: il terzo dell'Empoli ma, a porte invertite, beffando Brignoli che niente può fare per tutelare la sua porta.

Raccontando la gara si può dire che l'Empoli inizia subito in attacco tanto che all'8' passa in vantaggio con Bajrami che, sfruttando uno scambio con Frattesi, insacca a rete. Dopo pochi arriva l'occasione , in area, anche per il Trapani, con Nzola che preferisce dribblare invece che spedire direttamente in porta e l’azione sfuma. Dopo poco, sempre Nzola, su azione di calcio d'angolo, spedisce in porta ma la palla sorvola la traversa. Il gol comunque era nell'aria perchè al 22' arriva il pari granata grazie ad un'azione insistita di Pettinari che propizia l'intervento di Moscati che non esita ad insaccare a rete per l'1-1. Al 27' Nzola si rende ancora pericoloso che, partendo da metà campo si indirizza verso la porta per poi sparare secco non riuscendo a sor prendere Brignoli che riesce a respingere e sulla respinta Moscati spara alto. Nonostante il pari l'Empoli riesce a tornare padrona della manovra rendendosi pericolosa anche se interrotta da qualche impennata del Trapani. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Luperini che spedisce la palla in alto. Risultato primo tempo: Trapani 1 - Empoli 1.

Nella ripresa Baldini inserisce Jakimovski per Da Silva. L'Empoli si mostra subito pericoloso con Bajrami che fa partire un tiro che Carnesecchi riesce a salvare sulla linea, in tuffo. Al 54' Taugourdeau fa impensierire Brignoli su calcio di punizione a girare anche se è poi l'Empoli a tornare in vantaggio al 62' con Stulac che riesce a sorprendere Carnesecchi partito in ritardo. Baldini fa subentrare Golfo al posto di Colpani e Scaglia al posto di Luperini.

Al 35' Pettinari si fa ammonire cercando il penalty, anche se il Trapani cerca di impensierire gli ospiti con qualche azione fulminea sulla sinistra di Golfo ma questo non basta, visti gli errori della squadra di Baldini. Poi, accade quello che non ti spettavi più: il pari nell'ultimo minuto di recupero del Trapani, con Brignoli che non può fare niente per salvare la sua porta, oltre che per la sua squadra che perde la vetta della classifica. E martedì, nel turno infrasettimanale, arriva al Castellani lo Spezia.....

Trapani (4-3-1-2): Carnesecchi; Del Prete, Pagliarulo, Scognamillo, Da Silva (46' Jakimovski); Taugourdeau, Colpani (65' Golfo), Luperini (71' Scaglia); Moscati; Nzola, Pettinari. A disp.: Dini, Stancampiano, Candela, Canino, Cauz, Fornasier, Minelli, Aloi, Tulli. All. Baldini.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta (81' Nikolaou), Romagnoli, Balkovec; Dezi, Bajrami, Frattesi; Dezi (70' Gazzola); Piscopo (55' La Gumina), Mancuso. A disp.: Perucchini, Provedel, Antonelli, Pirrello, Fantacci, Laribi, Cannavò, Merola. All. Bucchi.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (Sechi-Saccenti)

Quarto uomo: Dionisi di L'Aquila

Marcatori: 8' Bajrami, 23' Moscati, 62' Stulac, 97