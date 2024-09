Tramvia verso Rovezzano, ci sono novità

🚇 TramviaFI, ok Giunta regionale a progetto definitivo Linea 3.2.2 (Libertà – Rovezzano)🚇

Tramvia di Firenze, procedono le interlocuzioni per l’ampliamento della linea 3 con la tratta Libertà-Rovezzano. Anche la Regione Toscana si è recentemente espressa con parere favorevole al progetto definitivo della tratta che collegherà piazza della Libertà a Rovezzano, a seguito dell’approvazione in giunta regionale della delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli con la quale si dà il via libera, per quanto di competenza della Regione, al progetto della linea 3.2.2.

Nel dettaglio la tratta verso Rovezzano consta di 6,2 km di percorso con 15 fermate previste. Il percorso inizia dal Viale Don Minzoni, al termine del quale sotto-attraversa i binari ferroviari per immettersi in superficie sul Viale dei Mille – l’ipotesi per il sottoattraversamente scelta dal Ministero dei Trasporti è la soluzione a doppio binario -.

A seguire la tratta svolta su Viale Fanti dove effettua una fermata presso la Stazione ferroviaria di Firenze Campo Marte, prosegue su Viale Malta, viale Fanti, Via Mamiani, Via del Gignoro, per terminare al capolinea nei pressi della stazione ferroviaria di Rovezzano.

E mentre procedono le progettazioni delle tratte verso Campi e Sesto, iniziano gli studi per il collegamento con Prato e l’ampliamento della linea di Careggi fino al Meyer.

video Florence Tv - Città Metropolitana di Firenze