Tramvia Vacs: inaugurazione il 25 gennaio alle 15 in piazza S. Marco

Entrerà in servizio nel primo pomeriggio di sabato 25 gennaio la nuova tratta della linea T2 che da Peretola proseguirà fino a piazza San Marco dove farà capolinea. E per due settimane sarà gratuita per tutti dalla fermata “Lavagnini-Fortezza” alla fermata “San Marco Università”.

L’inaugurazione ufficiale è alle 15 in piazza San Marco (ritrovo alle 14.30 presso la fermata Parterre in piazza della Libertà). Saranno presenti la sindaca Sara Funaro, assessore alla Mobilità Viabilità e Tramvie Andrea Giorgio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’amministratore delegato di Gest Denis Ratto, il presidente di Tram Spa Fabrizio Bartaloni, l’europarlamentare già sindaco Dario Nardella e Stefano Giorgetti, già assessore alla Mobilità.

“Quella del 25 gennaio sarà una grande giornata: alle 14.30 inaugureremo la nuova linea, la Vacs, lo faremo con una misura importante che abbiamo deciso di mettere in campo: viaggiare sul nuovo tratto sarà gratuito per due settimane per tutti i cittadini – dichiara la sindaca Funaro –. Lo faremo per dare la possibilità di usufruire nella maniera migliore possibile di un altro accesso al centro e di un altro pezzo di un sistema di collegamento di tutta la città”.

Al termine della cerimonia i tram entreranno in servizio e i passeggeri potranno viaggiare sull’intera tratta Peretola-San Marco.

Con l’apertura della tratta si aggiungono sei fermate alla T2 Peretola-stazione SMN, allungando il percorso di circa 2,5 km (ovvero 5 km considerando andata e ritorno) complessivamente quindi la linea diventa di 7,8 km lineari (15,6 km andata e ritorno).

I tempi di percorrenza previsti in totale da Peretola a San Marco, sono di circa 35 minuti. GEST garantirà circa 800 corse al giorno sulla T2, dalle 5.00 alle 00.30, che il venerdì e il sabato saranno prolungate fino alle 2.00 di notte. Sulla T2 ci sarà una corsa circa ogni 4 minuti e mezzo nelle ore di punta.

I passeggeri stimati per questo tratto sono oltre 3,4 milioni che si aggiungeranno a quelli che già utilizzano la T2 (nel 2024 sono stati 11.536.417). Ulteriori riduzioni sono previste anche per le emissioni di Co2 e per il numero delle auto in circolazione: per lo smog 1.300 kg/anno che si sommeranno ai 6.800 kg della “vecchia” T2; per i veicoli privati ulteriori 2.600 le auto in meno ogni giorno in aggiunta alle quasi 13.600 attuali.

Una staffetta simbolica per la tramvia fiorentina. Il 25 gennaio entrerà in servizio la VACS Fortezza-Libertà-San Marco e inizieranno i primi cantieri sui viali della nuova linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. Ecco quelli in programma nei prossimi giorni.Viale Giannotti (F3): tratto via Caponsacchi-via TraversariDomani, giovedì 23, e venerdì 24 gennaio saranno effettuati gli interventi propedeutici finalizzati alla realizzazione della corsia preferenziale per il trasporto pubblico in via Datini in direzione di piazza Gualfredotto da Milano alternativa a quella su viale Giannotti.

Previsti restringimenti di carreggiata in via Erbosa e in via Datini. Da 27 gennaio scatterà la fase 0 della cantierizzazione: dalle 21 sono in programma le operazioni preliminare al vero e proprio cantiere come lo smontaggio dei cordoli della corsia preferenziale, delle banchine delle fermate dei bus e delle isole pedonali. A seguire i lavori prima al centro del viale, poi su lato della carreggiata lato Arno per poi ribaltarsi sulla carreggiata opposta e infine tornare al centro del viale. Sempre garantita una corsia per senso di marcia per la viabilità.

Viale Giovine Italia (C3): tratto via Ghibellina-via dei Malcontenti/piazza PiaveNella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio inizieranno i lavori in via Giovine Italia tra via Ghibellina e piazza Piave lato centro. Il primo cantiere interesserà il tratto da via Thouar a via dei Malcontenti, poi dopo qualche giorno anche il tratto precedente da via Ghibellina a via Thouar. Le lavorazioni interesseranno anche piazza Piave e lungarno Pecori Giraldi. Nella fase successiva il cantiere si ribalterà sul lato della Caserma Baldissera ampliandosi anche nell’area di immissione semaforizzata su lungarno Pecori Giraldi.

Questo assetto rimarrà anche nelle fasi seguenti dei lavori (fasi 3 e 4). In tutte le fasi sul viale saranno a disposizione due corsie per il transito veicolare e gli incroci rimarranno percorribili. Sabato 24 e domenica 25 gennaio saranno effettuati anche alcuni interventi preliminari di smontaggio dei cordoli e dell’aiuola spartitraffico all’incrocio tra viale Giovine Italia e via Duca degli Abruzzi con restringimenti di carreggiata (fase 0).