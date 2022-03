Tramvia, sì al prolungamento della Linea 2 per Sesto Fiorentino

Il Consiglio comunale ha approvato un Ordine del Giorno del Partito Democratico, primi firmatari il capogruppo del Partito Democratico Nicola Armentano, il presidente della Commissione urbanistica e patrimonio Renzo Pampaloni ed il presidente della Commissione ambiente, vivibilità urbana e mobilità Leonardo Calistri, per prolungare il tracciato della linea 2 verso Sesto Fiorentino con relativo finanziamento.

“L’Ordine del Giorno – spiegano il capogruppo del PD Nicola Armentano, il presidente della Commissione urbanistica e patrimonio Renzo Pampaloni ed il presidente della Commissione ambiente, vivibilità urbana e mobilità Leonardo Calistri – è collegato al bilancio finanziario ed al piano triennale degli investimenti approvato la settimana scorsa.Un sistema tramviario efficiente e completo permette di ridurre l’impatto ambientale della città di Firenze e il completamento dello stesso è un obiettivo strategico di questa amministrazione.

Sul bilancio preventivo 2022 tutto il sistema tramviario risulta essere coperto da finanziamento (regionale, statale, europeo) ad esclusione del prolungamento della Linea 2 da Peretola a Sesto Fiorentino. Un’estensione – ricordano il capogruppo Armentano, il presidente Pampaloni ed il presidente Calistri – che nasce per garantire un collegamento con Sesto Fiorentino servendo lungo il proprio percorso il Polo Scientifico e la stazione di Castello. L’estensione a Sesto Fiorentino rappresenta un tassello fondamentale per il sistema tramviario non solo per i cittadini di Sesto ma anche per gli studenti visto che con questo collegamento le principali sedi dell’Università fiorentina saranno collegate grazie a un mezzo di trasporto pubblico efficiente ed ecologico che, come testimoniano i numeri dei passeggeri delle linee già in funzione, risulta molto gradito ai cittadini per puntualità e sostenibilità ambientale.

Chiediamo, con questo Ordine del Giorno, di individuare, in tempi rapidi, il tragitto definitivo della linea 2 della tramvia con un’estensione che possa servire il Polo Scientifico ed i fondi necessari”.L’Ordine del Giorno approvato impegna il sindaco e la giunta a proseguire e concludere il confronto con Regione Toscana e Università di Firenze per individuare in tempi rapidi il tragitto definitivo che tenga conto tra le priorità della funzione di connessione con il Polo Scientifico.Invita il sindaco e la Regione Toscana a continuare a confrontarsi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il reperimento dei fondi necessari per la realizzazione del prolungamento della linea 2 verso Sesto Fiorentino.