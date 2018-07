Tramvia: ripartono i cantieri sulla Linea 2 Aeroporto - Santa Maria Novella

Tram Spa ha comunicato di aver sostituito Grandi Lavori Fincosit con CMB per quanto riguarda la realizzazione e il completamento delle opere civili

Riprenderanno lunedì i lavori nei cantieri della linea 2 della tramvia, questo è emerso al termine della riunione che si è tenuta oggi a Palazzo Vecchio. Intorno al tavolo oltre all’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, rappresentanti di Tram Spa, del Consorzio Integra, di CMB e degli altri soci.

Tram Spa ha comunicato di aver sostituito Grandi Lavori Fincosit con CMB per quanto riguarda la realizzazione e il completamento delle opere civili della linea 2. Da lunedì riprenderanno quindi i lavori con anche il supporto delle ditte subappaltatrici. Nei prossimi giorni sono in programma incontri per mettere a punto il nuovo cronoprogramma e le tempistiche relative al completamento dell’opera.

“Siamo molto soddisfatti per lo sblocco dei lavori – commenta l’assessore Giorgetti –. La situazione era molto complessa ma con l’impegno di tutti siamo riusciti a far ripartire i cantieri”.