Tramvia, pali a Santa Maria Novella: saranno giudicati alla fine

Palazzo Vecchio ha una priorità: terminare i lavori

Stefano Giorgetti torna sulle polemiche relative agli impianti di alimentazione della tramvia in zona stazione: “La nostra priorità è mettere in esercizio le linee 2 e 3 secondo la tabella di marcia, ovvero per la linea 3 a fine giugno e per la 2 a fine agosto. Completiamo anche tutte le sistemazioni urbane previste di piazza della Stazione, liberiamola dai cantieri, giudichiamo nel complesso l’aspetto dei ‘pali’ della linea di contatto e poi valutiamo le possibili migliorie” dichiara l’assessore alla mobilità.



“È bene precisare che il progetto dell’alimentazione della tramvia nella zona della stazione è stato realizzato sulla base del progetto approvato da tutti gli enti e soggetti che, a vario titolo, hanno competenze sulla costruzione di opere di questo tipo” conclude l’assessore.