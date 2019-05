Riaperta la viabilità in via Guido Monaco

Tornano fruibili dai cittadini aree di cantiere legate ai lavori delle nuove linee della tramvia, ora restituite alla città come nuove sistemazioni urbane: si tratta in particolare del parcheggio di Largo Martiri delle Foibe, dei parcheggi lungo viale Belfiore, del parcheggio di via Allori, e del tratto per invertire la marcia da via Luder a viale degli Astronauti. E’ stata inoltre riaperta la viabilità di via Guido Monaco.