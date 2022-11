Tramvia nel Quartiere 3, l'assessore incontra i cittadini

Il Quartiere 3 si prepara all’arrivo della tramvia: presto, infatti, prenderanno il via i lavori che porteranno alla realizzazione, entro il 2024, della linea che da piazza della Libertà condurrà a Bagno a Ripoli. Ma se i vantaggi dell’infrastruttura, una volta ultimata, saranno tangibili per tutti, qualche operatore commerciale dell’area è preoccupato per i disagi che il cantiere dei lavori potrà portare.

Proprio per discutere di questi aspetti tecnici, ed evitare il più possibile ogni criticità, Confcommercio ha organizzato un’assemblea aperta in cui gli imprenditori del Quartiere 3 potranno confrontarsi con l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti.

L’incontro, aperto a tutti, è in agenda per mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 14.30, nella sala meeting di Italiana Hotels, in viale Europa 205 a Firenze.

“Qualche disagio sarà inevitabile, ma è fondamentale che la cantierizzazione attuata per la realizzazione dell’opera rispetti i tempi previsti e che sia sempre garantito l’accesso alle aree, alle attività commerciali e ai parcheggi, oltre alla sicurezza e al decoro urbano”, sottolinea il direttore della Confcommercio Toscana Franco Marinoni. “Ringraziamo quindi l’assessore Giorgetti per aver accettato il nostro invito. Quando tempistica e caratteristiche dei cantieri pubblici sono condivisi con i residenti e gli imprenditori, si riescono a prevenire tanti problemi. In questo momento le attività commerciali hanno bisogno di lavorare, ogni eventuale ostacolo all’affluenza dei clienti potrebbe tradursi in una perdita di fatturato difficile da gestire. Per questo è importante avere la garanzia che il cantiere per la tramvia procederà per il meglio”.