Tramvia: interventi notturni sul Ponte Mariti e in viale Belfiore

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Proseguono le asfaltature lungo la linea 3: lunedì notte in programma lavori in piazza Stazione

Sono in via di conclusione i cantieri della tramvia. La prossima settimana sono in programma gli interventi di protezione dei binari in corrispondenza dell'incrocio via di Novoli-via Paganini e via Mariti-via Buonsignori. Il primo intervento sarà effettuato lunedì 28 e martedì 29 maggio: dalle 9 alle 17 previsto un restringimento di carreggiata in via Paganini in corrispondenza dell'incrocio. Il secondo invece sarà effettuato di notte (orario 21-5) con restringimento di carreggiata sul ponte Mariti (da viale Redi a via Buonsignori) e senso unico alternato con movieri. L'intervento sarà effettuato da mercoledì 30 a venerdì 1 giugno. Sarà effettuato sempre in orario notturno uno scavo in attraversata in viale Belfiore subito dopo il sottopasso ferroviario. Dalle 21 alle 5.30 previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Intanto vanno avanti le asfaltatura della viabilità lungo la linea 3. Lunedì 28 maggio, dalle 21, i lavori arrivano in piazza Stazione: previsti restringimenti di carreggista nella corsia da piazza dell'Unità Italiana a largo Alinari con chiusura del varco tranviario in Alinari. A seguire nelle notti successive i lavori si sposteranno sulle altre zone della piazza.

Nuovo asfalto in via del Ponte all'Asse, viale del Poggio Imperiale e viale Mazzini. Ma anche la prosecuzione della riqualificazione in via Gioberti e la sostituzione della rete idrica in via Baccio Bandinelli. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, lunedì 28 maggio è in programma l'avvio dei lavori in via del Ponte all'Asse con divieti di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 30 maggio. Sempre lunedì 28 maggio inizieranno i lavori di asfaltatura in via delle Campora: il tratto da via Poccetti a via delle Bagnese sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) fino al 1 giugno. Da lunedì lavori in programma anche in viale del Poggio Imperiale dove saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico verso Porta Romana. Prevista la revoca della corsia preferenziale in via Senese. L'intervento si concluderà il 4 giugno. Inizierà sempre lunedì 28 maggio ma dalle 21 l'asfaltatura in viale Mazzini. Il tratto da viale Gramsci a via Bovio sarà chiuso fino al 1 giugno. Previsti inoltre divieti di sosta e transito in via Botta e via Cassuto (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Da lunedì 28 maggio è in programma il ripristino della pavimentazione a seguito di interventi sui sottoservizi anche in via Delagrange: all'incrocio con via Baracca sarà istituito un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Sempre da lunedì fino al 9 giugno sarà chiusa via Friuli per il progetto Safety Review di via Pistoiese(eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai mezzi carrabili).

Ancora nell'ambito dei lavori di riqualificazione di via Gioberti, in particolare per l'intervento sui marciapiedi, da lunedì 28 maggio saranno chiusi il tratto da via Cimabue a piazza Beccaria (fino al 10 giugno) e via del Ghirlandaio (fino al 4 giugno). Deroghe per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili. Infine per la manutenzione della pista ciclabile di via Cavour è prevista la chiusura da piazza della Libertà a via Venezia.