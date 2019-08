Tramvia, saggi archeologici per la linea 3.2: disagi da viale Matteotti a viale Giovine Italia

Li ha richiesti la Soprintendenza e inizieranno lunedì 19 agosto. Di notte i lavori di maggiore impatto ma anche di giorno ci sarà una sola corsia. Istituiti nuovi divieti di sosta. Tra gli altri interventi della prossima settimana, prende vita l'illuminazione pubblica in Costa dei Magnoli

Inizieranno lunedì 19 agosto i saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza lungo il percorso della linea 3.2 per Bagno a Ripoli. In questa prima fase le operazioni riguarderanno il tratto da viale Matteotti a viale Giovine Italia compresi piazzale Donatello e piazza Beccaria. Le lavorazioni sono organizzate in modo da minimizzare l’impatto sulla circolazione: lo scavo con occupazione più ampia della carreggiata (due corsie) sarà effettuato di notte, in orario diurno l’area di cantiere sarà ridotta alla zona intorno all’apertura dove saranno impegnati gli archeologi e la notte successiva è previsto il ripristino della pavimentazione. La prossima settimana sono previsti i saggi in piazza Beccaria, viale Giovine Italia-lungarno Pecori Giraldi e viale Matteotti. Ecco i provvedimenti.

Si inizia in piazza Beccaria dove, dalle 5 del 19 alle 12 del 23 agosto, nel tratto da viale Gramsci a viale Giovine Italia saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata (resta una corsia). Per mettere a disposizione una seconda corsia di scorrimento saranno istituiti divieti di sosta anche nello spicchio interno lato della piazza lato edifici. Inizieranno sempre alle 5 del 19 per terminare alle 17 del 21 agosto i saggi in viale Giovine Italia nel tratto che si immette sul lungarno Pecori Giraldi: previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. Stessi provvedimenti all’intersezione tra lungarno Pecori Giraldi e viale Giovine Italia. Restano due corsie in direzione viale Amendola. Dalle 21 del 20 fino alle 5.30 del 23 agosto sarà la volta di viale Matteotti: anche in questo caso saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta da piazza della Libertà a via La Marmora. In orario diurno saranno disponibili due corsie mentre dalle 21 alle 5.30 la corsia diventerà una sola. Nello stesso orario sarà chiusa la corsia preferenziale di via La Marmora da viale Matteotti a via Modena. I saggi riprenderanno la settimana successiva e interesseranno piazzale Donatello e viale Gramsci.

Di seguito la lista degli altri interventi e relativi provvedimenti di circolazione che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Costa dei Magnoli: inizieranno lunedì 19 agosto i lavori relativi all’illuminazione pubblica. Fino al 31 agosto il tratto da Costa Scarupuccia a piazza Santa Maria Soprarno sarà chiuso. Divieto di transito anche in via del Canneto da Costa dei Magnoli a Costa Scarpuccia.

Borgo San Lorenzo: inizieranno lunedì 19 agosto i lavori relativi alla posa di fibre ottiche con l’istituzione di un divieto di transito nel tratto compreso fra i numeri civici 9 e 5. Termine previsto 23 agosto.

Via Sestese: anche in questo caso si tratta di posa di cavi in fibra ottica. Da lunedì 19 agosto nel tratto tra via Crocetta e via Collodi sarà chiusa la corsia preferenziale. L’intervento si concluderà il 30 agosto.

Via dei Pepi: per lavori edili lunedì 19 agosto in orario 7.30-19.30 sarà chiuso il tratto da via dei Pilastri a via di Mezzo.

Via Arte della Lana: lunedì 19 agosto è in programma un trasloco. Dalle 7.30 alle 12 previsti divieti di transito nel tratto via dei Lamberti-via Porta Rossa.

Via Lambertesca: sempre lunedì 19 agosto e sempre per trasloco dalle 14 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso fra via dei Georgofili e via Por Santa Maria.

Via del Perugino: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da martedì 20 agosto sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via Gentileschi-via Madonna di Pagano. Termine previsto 26 agosto.

Via dei Macci: per un trasloco sabato 24 agosto la strada sarà chiusa da via Andrea del Verrocchio a via Mino. Previsti anche cambiamenti di senso in via dei Macci (da via dell’Agnolo a via Mino verso via dell’Agnolo) e in via Mino (tratto da piazza Ghiberti a via dei Macci verso via dei Macci). I provvedimenti saranno in vigore dalle 6 alle 14.