Tramvia Firenze-Bagno a Ripoli, il progetto è migliorato: parola di soprintendente

Pessina: "Non avremmo accettato il taglio di tutti gli alberi di viale Matteotti. Detto questo, ci sono ancora tanti aspetti da migliorare". La prossima settimana si aprirà la Conferenza dei Servizi

(DIRE) Firenze, 22 nov. - "Abbiamo ricevuto il progetto" della linea del tram per Bagno a Ripoli via viali ed è "di gran lunga migliore rispetto a quello presentato ad inizio 2019. La prossima settimana, quindi, si aprirà "la conferenza dei servizi che si esprimerà sul progetto definitivo elaborato dal Comune". Lo ha spiegato a 'Toscana Tv', il soprintendente di Firenze Andrea Pessina. Resta il passaggio sui viali, inevitabile, "non c'è però il taglio di tutti gli alberi di viale Matteotti, cosa che per noi era importante e che non avremmo accettato. Alcuni dovrebbero essere tagliati, ma ripiantati in corrispondenza delle fermate".

Detto questo, "ci sono tante cose che si possono migliorare.

Nella conferenza dei servizi esporremo le nostre ragioni e sentiremo quelle dei progettisti sulle scelte fatte".

