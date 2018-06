Tramvia di Firenze: attesa nelle prossime ore la data per la prima corsa della Linea 3

La Linea 3 è "pronta a partire", manca il nulla osta del Ministero dei Trasporti

Alla vigilia dell'attesa inaugurazione i fiorentini si domandano quando ci sarà la prima corsa della Linea 3 dal Polo Ospedaliero di Careggi a Santa Maria Novella.

A rispondere è Gest "Domani la commissione ministeriale si riunirà e dovrebbe comunicare modalità e tempi che porteranno all'avvio del servizio sulla nuova linea T1 di Careggi. Vi terremo informati". Risolvere dunque l'aspettativa sul pre-esercizio, necessario a garantire l'efficienza dell'infrastruttura. Un periodo di test che il Comune di Firenze ha puntato a ridurre effettuando, fin dallo scorso febbraio, le prime prove sui tronchi di linea che venivano portati a conclusione nelle parti tecniche. Restano poi le sistemazioni urbanistiche attorno all'infrastruttura.



Per la Linea 2 dall'Aeroporto Amerigo Vespucci a Santa Maria Novella, passante per la fermata Ipogea a Novoli, presso lo scavalco doppio del Mugnone a San Donato e sul viale Redi e l'attraversamento della Galleria Mazzoni, si prevede la messa in esercizio ad inizio settembre.



Entrambe le nuove linee realizzate sotto l'attuale Amministrazione dovrebbero presentarsi a regime per l'inizio dell'anno scolastico 2018 - 2019.