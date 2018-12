​Tramvia: carotaggi per la verifica dell'asfalto lungo la Linea 3

Saranno effettuati in orario notturno i carotaggi per la verifica delle asfaltature lungo la linea 3

Da stasera al 30 novembre in orario 21.30-6 sono previsti in fasi successive interventi in largo Palagi (restringimento di carreggiata all'incrocio con viale Pieraccini e con via Alderotti), via Caccini (divieti di sosta e restringimento di carreggiaga in corrispondenza dell'incrocio con viale Morgagni nella corsia verso quest'ultimo), via Cesalpino (divieti di sosta e restringimento all'incrocio con viale Morgagni per i veicoli provenienti da via Santo Stefano in Pane), piazza Dalmazia (restringimento di carreggiata all'incrocio con via Mariti per i veicoli provenienti da via Reginaldo Giuliani e all'incrocio con via Vittorio Emanuele II), piazza Vieusseux (restringimento di carreggiata all'altezza di via Vannucci), via Guasti (divieto di transito da via Zuccagni Orlandini a piazza Vieusseux eccetto mezzi di soccorso, itinerario alternativo via Zuccagni Orlandini-via Lambruschini-piazza Vieusseux), via Gianni (divieto di circolazione per il tempo strettamente necessario all'incrocio con piazza Leopoldo), piazza Leopoldo (all'incrocio con via avanti per i veicoli diretti verso via Vittorio Emanuele divieto di circolazione per il tempo strettamente necessario), via Tavanti (da piazza Leopoldo a via Romagnosi divieto di circolazione per il tempo strettamente necessario), via Vittorio Emanuele II (all'altezza del numero civico 126 nella corsia in direzione di via Alderotti divieto di circolazione per il tempo strettamente necessario), viale Morgagni (nella corsia ambulanze all'altezza dei numeri civici 11, 35 e 51 divieto di circolazione per il tempo strettamente necessario), piazza della Costituzione (nella corsia centrale in direzione via Guasti divieto di circolazione per il tempo strettamente necessario).