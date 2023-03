Tramvia, cambia il cantiere in piazza San Marco

Procedono i lavori della linea tranviaria Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco. Lunedì 13 marzo cambia la cantierizzazione in piazza San Marco. Nella consueta riunione settimanale del coordinamento dei lavori i responsabili dell’impresa hanno confermato l’avvio delle operazioni di modifica dalle 21 in modo da aver completato il nuovo l’assetto della piazza alla ripresa del servizio del trasporto pubblico.

Le lavorazioni andranno a interessare la parte centrale della piazza, rimarranno attivi piccoli cantieri anche sul lato basilica e sul lato di via Cavour ma senza interferenze con il nuovo assetto della viabilità che prevede due corsie lato basilica.

Contestualmente sarà riaperto anche il primo tratto di via Cavour, dalla piazza a via della Dogana dove continueranno i lavori di sistemazione del marciapiede. Intanto va avanti il cantiere della sede tranviaria sul tratto via della Dogana-via Micheli (termine previsto 25 marzo).

Sempre in via Cavour procedono i lavori propedeutici eseguiti da Toscana Energia nel tratto da via Micheli verso i viali. (mf)

