Traffico: una domenica da bollino rosso

Le raccomandazioni della Polizia stradale per intraprendere un viaggio in sicurezza. Contrassegnate col rosso anche le prossime due domeniche: 25 agosto e 1 settembre. Autosole, chiuso il casello di Monte San Savino dalle 22 di lunedì 19 alle 23 di martedì 20 agosto

Ancora un fine settimana di bollino rosso per il traffico in prospettiva degli spostamenti verso le località turistiche e per i rientri nelle città. Viabilità Italia ha predisposto, come sempre, un calendario con le previsioni di traffico e i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate.

Come di consueto, la Polizia stradale raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di manutenzione presso la stazione, sarà chiusa l'entrata e l'uscita di Monte San Savino entrambe le direzioni e da entrambe le provenienze, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 23:00 di martedì 20 agosto. Il periodo è stato individuato in base alle previsioni di traffico per ridurre al minimo i disagi all'utenza.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arezzo.