Traffico, prova del nove per Firenze al primo giorno di scuola

Palazzo Vecchio: "Prova superata"

Grande apprensione per il primo giorno di scuola a Firenze che avrebbe potuto mettere in crisi il sistema della viabilità: soprattutto il nodo Dalmazia con la nuova Tramvia Linea 3 e l'intero percorso T1 Leonardo.

Attesa pioggia per le prossime, ma la partenza viene salutata con soddisfazione dall'Assessore alla Mobilità.

Il monitoraggio prosegue da parte della Polizia Municipale nelle prossime finestre classificate di allerta.



"La prima prova del traffico è stata superata" commenta Stefano Giorgetti. "Questa mattina dalle 7.30 sono stato nella zona di piazza Dalmazia - spiega l'assessore alla Mobilità - insieme ai tecnici e alle pattuglie della Polizia Municipale. A parte qualche momentanea e circoscritta criticità, non si sono registrati blocchi o rallentamenti importanti. Continueremo a monitorare i principali nodi della circolazione cittadina in vista degli altri picchi di traffico previsti nella giornata".



"Ringrazio i cittadini che questa mattina hanno preferito utilizzare mezzi alternativi rispetto all’auto, iniziando dal tram e dal bus. La situazione di piazza Dalmazia rimane sotto osservazione anche in vista delle modifiche previste già a partire da stanotte con l’inversione di via Bini (da via Vittorio Emanuele a via Corridoni) mentre mercoledì sarà la volta della viabilità nella piazza e dei nuovi tempi semaforici. Nelle foto piazza Dalmazia, via Mariti, viale Morgagni, via Vittorio Emanuele II e via Reginaldo Giuliani".