E' successo oggi pomeriggio in via Cerretani

Un malore improvviso, l'autovettura che accosta sul marciapiede. La chiamata al numero di emergenza e l'arrivo immediato dei mezzi di soccorso.

E' successo oggi pomeriggio in via Cerretani. Il sopraggiungere dei soccorritori sanitari e dei veicoli della polizia municipale, ha bloccato temporaneamente il transito veicolare in centro, in prossimità della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.