Autostrade A11 e A1, traffico bloccato vicino a Firenze per un incidente

Si è ribaltata un'autocisterna. Formati ben presto vari km di coda. Auto deviate sul ponte all'Indiano

Sull'Autostrada Firenze-Mare, la A11, a causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Firenze Peretola e Prato Est est in entrambe le direzioni. Come conseguenza vari km di coda in direzione Firenze.

Si è ribaltata un'autocisterna al km 281 sul viadotto dell'Autostrada del Sole tra il bivio per la A11 e Firenze Scandicci ed è stato chiuso il tratto in direzione Roma. Come conseguenza chiuso anche il tratto sottostante della A11.

Le auto sono state a lungo deviate verso Ponte all'Indiano