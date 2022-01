Tpl toscano, indisponibili per Covid 661 autisti

FIRENZE, 11 gennaio 2022 – Nella giornata di domani, mercoledì 12 gennaio 2022, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid, che stanno colpendo molti conducenti, che dovranno assentarsi dal lavoro, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani.

In questo momento sono 661 le assenze previste.

Nel dipartimento Sud sono previste assenze di 52 autisti a Siena, 33 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino.

Nel Dipartimento Nord, 164 autisti assenti causa covid su un totale di 304 autisti; assenti a Massa Carrara 22 autisti, 47 a Lucca, 50 a Pisa e 45 a Livorno.

Per il Dipartimento Centro 275 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 49 a Pistoia e 62 tra Prato ed Empoli.

Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari.

Di seguito l’elenco delle criticità previste divise per provincia e servizio. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili.

FIRENZE URBANO

Sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”. Si stima di perdere poco meno di 100-120 turni su circa 770.

FIRENZE EXTRAURBANO

Queste le linee che non saranno garantite:

Linea 370 B: San Casciano Autostazione (5.55) – Poggibonsi FS (6.48)

Linea 370 B: Poggibonsi FS (6.50) - San Casciano Autostazione (7.48)

Linea 370 A: San Casciano Autostazione (7:50) – San Casciano Autostazione (8:00)

Linea 370 B: San Casciano Autostazione (13:10) – San Fabiano (13:30)

Linea 370 B: San Fabiano (13:30) – San Casciano Autostazione (13:50)

Linea 370 B: San Casciano Autostazione (14:10) – San Fabiano (14:30)

Linea 370 B: San Fabiano (14:30) – San Casciano Autostazione (14:50)

Linea 371 A: San Casciano Autostazione (15:55) – Stazione Orti Oricellari (16:35)

Linea 370 A: Tavarnelle Centro (6:45) – Stazione Orti Oricellari (7:38)

Linea 365: Passo dei pecorai (6:50) – Stazione Largo Alinari (7:45).

Per il dettaglio completo toscano, https://www.at-bus.it/it/

CONTROLLI SUPER GREEN PASS - Da sabato 8 gennaio, ultimo giorno con l’obbligo del Green Pass base sui mezzi pubblici, a lunedì 10 gennaio, primo giorno con obbligo di Super Green Pass, i controlli alle fermate dei bus sono aumentati, ma il numero dei passeggeri senza i requisiti per salire a bordo è nettamente diminuito.

Questo il primo bilancio dei controlli effettuati dai verificatori di Autolinee Toscane alle fermate dei bus toscani e della tramvia di Firenze.

Con l’introduzione da parte del governo dell’obbligo del Green Pass rafforzato, che si ottiene solo con il vaccino o la guarigione da Covid e non più con il tampone, Autolinee Toscane ha aumentato i controlli alle fermate dei bus toscani e della tramvia di Firenze.

Ieri, primo giorno del nuovo divieto, sono stati 12.268 quelli effettuati dai verificatori in tutta la Toscana. Sabato scorso erano 8.662. Nonostante la normativa più severa, il numero dei passeggeri che ieri non avevano il Super Green Pass o si sono rifiutati di mostrarlo, sono stati 587 (pari al 4,8% del totale dei controlli); sabato invece, con la vecchia norma, erano 593 (pari al 6,9%).

“Continua il nostro impegno, in collaborazione con prefetture e forze dell’ordine, per l’applicazione delle normative anti Covid – afferma il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli - Ci sono segnali positivi, in una situazione complessa. C’è bisogno dell’impegno di tutti per uscire da questo difficile momento per la nostra regione e tutto il Paese”.