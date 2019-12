Tpl: il Consiglio di Stato apre la strada ai francesi

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha respinto i ricorsi contro l'aggiudicazione definitiva, da parte della Regione, del servizio ad Autolinee Toscane del gruppo francese di Ratp. Rossi: "Hanno vinto i cittadini, ora i bus ecologici"

(DIRE) Firenze, 11 dic. - "Trasporto pubblico locale su gomma, abbiamo vinto noi. Cioè hanno vinto i cittadini che prendono i pullman e i lavoratori. Il consiglio di Stato giudica legittimo l'operato della Regione Toscana che ha affidato il trasporto regionale su gomma ad un'unica società". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che dà conto della sentenza depositata oggi dai consiglieri di Stato.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha respinto i ricorsi contro la gara unica del trasporto pubblico locale contro l'aggiudicazione definitiva del servizio ad Autolinee Toscane del gruppo francese di Ratp. Il tribunale si è conformato al parere della Corte di Giustizia dell'Ue che ha riconosciuto, nelle scorse settimane, la possibilità sino ad inizio dicembre di quest'anno per un soggetto che opera per affidamento diretto in un Paese di partecipare a gare in un altro Stato dell'Unione. Un caso che riguarda direttamente proprio Ratp, gestore 'in house' nell'area di Parigi del trasporto pubblico locale.

Adesso per il governatore si aprono prospettive molto promettenti per la modernizzazione del servizio in Toscana. "Abbiamo messo 80 milioni in più all'anno - aggiunge Rossi - per garantire buoni servizi per i cittadini e tutelare i lavoratori. Ora arriveranno i nuovi pullman ecologici. Sarà un servizio all'altezza dei migliori standard europei. Dai sindaci ora ci aspettiamo le corsie riservate". (Cap/ Dire)