TPL: da agosto il nuovo biglietto a due euro

A Firenze sta diventando una consuetudine: mentre la città si svuota e i residenti cercano refrigerio altrove, il costo del trasporto pubblico sale. Per il secondo anno consecutivo, la data scelta per l'aumento delle tariffe è il 1 agosto. Non è un caso, ma una scelta politica che solleva interrogativi profondi sulla gestione dei servizi ai cittadini. È davvero un adeguamento tecnico necessario o siamo di fronte a un "balzello" calato dall'alto proprio nel momento di minore resistenza sociale?

Aumentare i prezzi il 1 agosto risponde a una logica ben precisa, che l'Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori definisce come lo sfruttamento della "flemma fisica e culturale" del mese. Dal punto di vista della comunicazione politica, il tempismo è perfetto: l'attenzione dei media è ai minimi, le opposizioni locali sono paralizzate dalle ferie e i cittadini hanno altro a cui pensare.

Questa tattica della distrazione non è solo un dettaglio cronologico, ma un colpo alla percezione democratica del servizio pubblico. Un rincaro attuato quando la partecipazione civica è ridotta al lumicino appare inevitabilmente come un’imposizione unilaterale, minando il rapporto di fiducia tra l'amministrazione e chi il bus lo prende ogni giorno per necessità.

Uno dei punti più controversi dell'operazione riguarda la giustificazione economica. Se si guardano i numeri con occhio analitico, la narrativa ufficiale inizia a vacillare. Le autorità hanno presentato il passaggio da 1,70€ a 2,00€ come un adeguamento del 15%, ma la calcolatrice dice altro: si tratta di un incremento reale del 17,6%.

Ancora più stridente è il confronto con i dati macroeconomici: il rincaro viene motivato dalla necessità di inseguire il costo della vita, ma l'inflazione ISTAT si attesta oggi intorno al 3%. Siamo dunque di fronte a un aumento di quasi sei volte superiore al tasso d'inflazione ufficiale. Vincenzo Donvito Maxia, presidente di ADUC, ha commentato con durezza la natura di questo servizio erogato in regime di monopolio: "Il vostro è un servizio in regime di monopolio, verso il quale le buone intenzioni dello 'Stato altrettanto buono' sono solo novelle per allocchi."

L'aumento di quest'anno non è un evento isolato, ma l'ennesimo tassello di una scaletta di rincari già pianificata. Per comprendere la portata della manovra, bisogna ricordare che l'aumento del 2024 era stato "sterilizzato" – ovvero assorbito da fondi pubblici per non gravare immediatamente sulle tasche degli utenti. Questo significa che il balzo attuale è il risultato di una pressione accumulata che ora esplode tutta insieme.

Nonostante i 15,5 milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana per mitigare gli impatti, la Cisl sottolinea come il piano industriale preveda una vera "corsa agli ostacoli" per i portafogli di famiglie, studenti e lavoratori:

Aumenti legati all'inflazione ISTAT già programmati per il 2025 e il 2026.

Un ulteriore scatto del +7% legato all'introduzione dei nuovi autobus.

Un rincaro finale del +7% già fissato per il 2029.

Le misure di compensazione proposte finora – come la gratuità per gli under 11, le rateizzazioni senza interessi o i voucher inflattivi – appaiono come briciole a fronte di un banchetto di aumenti che si estende per i prossimi cinque anni.

Il nodo centrale non è solo quanto si paga, ma cosa si riceve. A Firenze viviamo un paradosso: mentre il sistema tramviario continua a funzionare con efficienza, il trasporto su gomma sembra essere rimasto al secolo scorso. Secondo la Cisl, aumentare le tariffe senza migliorare la puntualità trasforma il biglietto in un semplice "balzello", una tassa mascherata che non genera valore.

Le carenze strutturali sono sotto gli occhi di tutti: mancano corsie preferenziali in grado di garantire la velocità commerciale dei bus, l’integrazione tra ferro e gomma è spesso solo teorica e la segnaletica è carente. In particolare, pesa l'assenza di investimenti per l'installazione capillare di paline luminose che forniscano aggiornamenti in tempo reale: senza queste, l'utente è lasciato nell'incertezza, un lusso che chi deve timbrare il cartellino non può permettersi.

La mancanza di alternative per i cittadini pone un problema di natura quasi filosofica. In un mercato normale, se il servizio peggiora e i prezzi salgono, l'utente cambia fornitore. Nel trasporto pubblico locale, questo non è possibile. Autolinee Toscane opera in un regime che non permette la fuga.

ADUC ha lanciato una provocazione tecnica: se davvero si volesse riequilibrare il sistema, si potrebbe portare il biglietto da 90 minuti a 2 euro, ma contemporaneamente ridurre la corsa singola a 1,50 euro come compensazione per i rincari ingiustificati rispetto all'inflazione. Ma la vera sfida riguarda il superamento del monopolio. Finché Regione e Comuni non avranno il coraggio di mettere a gara il servizio per stimolare la concorrenza, il rischio resterà quello di considerare i cittadini come "sudditi" costretti ad accettare ogni diktat tariffario, anziché come utenti al centro di una strategia industriale moderna.

Il passaggio del biglietto urbano a 2,00 euro è il sintomo di una visione politica che preferisce far quadrare i bilanci sulle spalle dei "soliti noti" piuttosto che investire seriamente sulla competitività del trasporto pubblico rispetto all'auto privata. La Regione e i Comuni non possono chiamarsi fuori: sono loro i firmatari dei contratti di servizio che permettono questa sequenza di rincari.