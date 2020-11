Tpl, a Firenze agevolazioni per gli studenti universitari

Via libera della giunta alla proroga. Confermato anche il contributo del Comune per gli abbonamenti

Continua a Firenze la politica dell’Amministrazione comunale in tema di agevolazioni per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico. Ieri la giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, due delibere che prorogano due facilitazioni già in essere. Si tratta dell'accesso a tariffa agevolata al Tpl nell'area fiorentina per tutti gli studenti in possesso della “Carta dello studente universitario della Toscana” e del contributo del Comune per il servizio di trasporto pubblico. Si tratta dei rimborsi per gli abbonamenti studenti e ordinari per i residenti (con Isee fino a 12.500 euro).

“Nonostante l'attuale emergenza sanitaria legata al Covid-19 abbiamo deciso di prorogare queste due agevolazioni che hanno riscosso particolare successo tra gli utenti - commenta l’assessore Giorgetti - questo sia per permettere a chi per motivi di necessità continua ad usare il trasporto pubblico di continuare a usufruire di queste facilitazioni sia per gli utenti che riprenderanno bus e tram al temine della pandemia”.

Per quanto riguarda la prima agevolazione, la giunta ha approvato lo schema di convenzione Regione, Università di Firenze e ARDSU con cui si continua la sperimentazione anche per l’anno accademico 2020-2021 (ovvero fino al 31 ottobre 2021). Una decisione maturata sulla base della conferma dell’interesse dei potenziali utilizzatori (l’adesione ha superato l’80%).

Passando alla seconda delibera questa prevede è la proroga del contributo del Comune per il servizio di trasporto pubblico anche per il 2021. Si tratta dei rimborsi per gli abbonamenti studenti e ordinari per i residenti (con Isee fino a 12.500 euro), decisi dall’Amministrazione dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario regionale nel 2018. Un rimborso diretto da chiedere all’Amministrazione che di fatto ha azzerato gli aumenti in particolar modo per quanto riguarda gli studenti.

I criteri e le modalità con cui richiedere o rinnovare la richiesta per le agevolazioni sono consultabili sul link https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/agevolazioni-tariffarie-tpl-comune-di-firenze