Prosegue il tour dell’assessora alla cultura Cristina Manetti

Prosegue il tour in Toscana dell’assessora alla cultura Cristina Manetti. Dopo Pieve Santo Stefano, Cortona e Pienza, giovedì 12 febbraio Manetti sarà nel Valdarno facendo tappa a Reggello, Loro Ciufenna e San Giovanni Valdarno, continuano anche nelle prossime settimane a toccare città e borghi dell'intero territorio regionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale e rafforzare il ruolo della cultura come leva di coesione sociale e sviluppo dei territori.

"La nostra è una regione - ha detto Manetti- in cui la cultura è diffusa, viva e radicata nei luoghi, e proprio per questo può diventare un volano fondamentale per le economie locali. Il tour si inserisce nelle politiche regionali per una cultura accessibile, inclusiva e partecipata, capace di generare valore anche sul piano economico, sostenendo il turismo culturale, le filiere locali e nuove opportunità di lavoro, in particolare nei borghi e nelle aree interne. Il Valdarno è un’area ricca di musei, biblioteche importanti, luoghi speciali.

La Regione sostiene numerosi progetti proprio per valorizzare sempre di più queste realtà. Gli incontri previsti nelle diverse località della nostra regione- conclude Manetti- sono momenti di ascolto e confronto con amministratori, operatori culturali, associazioni e cittadinanza, con l’obiettivo di costruire politiche culturali che diano gambe a progetti condivisi e voluti dai territori”. ”L’assessora, domani giovedì 12 febbraio sarà nella mattinata a Reggello dove incontrerà il sindaco Piero Giunti, incontrerà all’ora di pranzo con Beatrice Monti von Rezzori creatrice della Fondazione Santa Maddalena, la residenza internazionale per scrittori che dal 2007 organizza il premio Gregor von Rezzori.

Nel pomeriggio sarà a Loro Ciuffenna e poi a San Giovanni.

Sono previsti tre punti stampa: alle ore 10 presso la sala del Consiglio comunale a Reggello in piazza Roosevelt 1 col sindaco Piero Giunti e l’assessore alla cultura Adele Bartalini, alle ore 15 a Loro Ciuffenna piazza Matteotti davanti al Museo Venturino Venturi con il sindaco Andrea Rossi e alle 16,30 presso San Giovanni Valdarno in piazza Cavour di fronte al Comune con la sindaca Valentina Vadi.