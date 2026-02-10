Biglietti per Fiorentina - Pisa, le info

Ecco le informazioni per acquistare i biglietti per una partita molto attesa, il derby Fiorentina - Pisa valido per la 26° giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma lunedì 23 febbraio con inizio alle ore 18,30.

CALENDARIO DI VENDITA

FASE 1 - INVIOLA PREMIUM CARD

Dalle ore 15:00 dell'11/02/2026 alle 14:59 del 13/02/2026

Riservata a:

- Possessori di InViola Premium Card (eccetto gli Under 14)

- Residenti Provincia di Firenze e cittadini stranieri residenti all'estero senza obbligo di tessera in tutti i settori locali (esclusa la Curva Ferrovia), solo presso FIORENTINA POINT.

FASE 2 - VENDITA LIBERA

Dalle ore 15:00 del 13/02/2026 alle 23:59 del 22/02/2026Biglietti acquistabili senza obbligo di InViola Premium Card (con la tariffa INTERO) in tutti i settori locali, esclusa la Curva Ferrovia- Curva Ferrovia acquistabile senza obbligo di InViola Premium Card dalle ore 15:00 del 20/02/2026, previa disponibilità di posti, solo presso FIORENTINA POINT.

FASE 3 - MATCHDAY Attive le tariffe Matchday nel giorno gara.

TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI

- Promo Gen Viola: tariffa promozionale riservata ai possessori di InViola Premium Card- Under 14: tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012- Promo Viola Scuole e Calcio: € 10 in Maratona Laterale e Tribuna Esterna con link di acquisto riservato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, Società calcistiche FIGC-LND del Comitato Regionale Toscana.

REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA

- Vendita residenti in Provincia di Pisa: la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva PISA S.C.