Toscana: vento, ghiaccio e neve da martedì 24 a mercoledì 25 marzo

Codice giallo per precipitazioni a carattere nevoso fino a quote basse. Possibile ha chiusura della Direttissima sull'autostrada A1

L’alta pressione centrata sull'Europa nord orientale richiama masse d'aria fredda verso la Toscana. Anche per tutta la giornata di oggi, martedì 24 marzo e per quella di domani, mercoledì 25 marzo, saranno possibili possibili nevicate fino a bassa quota sui settori appenninici. Venti forti di Grecale, di particolare intensità su costa, arcipelago, Appennino e aree collinari. I mari saranno da mossi a molto mossi, in particolare sulle coste esposte al flusso da nord est. In montagna, in particolare sull’Appennino orientale, nell’aretino e sui rilievi meridionali potranno verificarsi nevicate. Domani neve e nevischio potranno toccare anche zone di collina e pianura, nelle aree nord-orientali della regione. Oggi e domani, martedì e mercoledì, possibile formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate.

Per questi fenomeni la Sala operativa della protezione civile ha esteso il codice giallo per l’intero territorio regionale fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 25 marzo. L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

In considerazione delle disposizioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020, a tutela della salute del personale interno ed esterno da attivare per la gestione dell'evento e considerati i ridotti volumi di traffico registrati sulla tratta, è prevista la temporanea chiusura della A1 Panoramica, nel tratto compreso tra Aglio (km 255+450 e Rioveggio (km 222+700), in entrambe le direzioni, indicativamente dalle ore 12 di martedì 24 alle 12 di giovedì 26 marzo. Il provvedimento verrà adottato sulla base delle condizioni meteorologiche registrate rispetto alle quali verranno modulati gli effettivi orari di chiusura. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso A1 Direttissima. Saranno conseguentemente le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Bologna e Firenze e la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita e in entrata, da e verso Firenze. In alternativa alle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Previsioni meteo

un'area di alta pressione centrata sull'Europa nord orientale richiama masse d'aria fredda verso la Toscana. Oggi e domani, martedì e mercoledì, possibili nevicate fino a bassa quota sui settori appenninici. Venti forti di Grecale.

VENTO: oggi e domani, martedì, e mercoledì, venti forti da nord-est con raffiche fino a 50-60 km/h in pianura e fino a 70-80 km/h su costa, Arcipelago, Appennino e aree collinari.

MARE: oggi e domani, martedì e mercoledì, mari fino a molto mossi in Arcipelago, in particolare sulle coste esposte al flusso da nord-est.

NEVE: oggi, martedì, precipitazioni nevose sull'Appennino orientale generalmente deboli. Cumulati fino a 3-5 cm a quote di collina; fino a 10-15 cm a quote di montagna.

Domani, mercoledì, precipitazioni nevose in Appennino, nell'aretino e sui rilievi meridionali. Cumulati fino a 10 cm a quote collinari (o localmente superiori); fino a 20-30 cm a quote di montagna (o localmente superiori); saranno possibili cumulati non significativi (inferiori ai 2 cm o nevischio) anche sulle zone di pianura di B, A3, O1, A2 e C.

GHIACCIO: oggi e domani, martedì e mercoledì, possibile formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate.