Toscana: un ventaglio di esperienze in un territorio unico

Castiglion del Bosco, una delle più grandi e antiche tenute del territorio di Montalcino, proprietà vitivinicola di Massimo e Chiara Ferragamo, riapre l’ospitalità con un ricco e rinnovato panorama di esperienze alla scoperta della cantina e dei suoi grandi vini.

Circondata dalla natura incontaminata del Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d’Orcia, patrimonio dell’Unesco ed esempio di enoturismo di eccellenza, la tenuta propone tutto l’anno tour e degustazioni esclusive, che non sono solo una visita in cantina, ma un vero e proprio viaggio attraverso la Toscana più bella dove il paesaggio naturale incontaminato, la tradizione, la cultura e l’artigianalità incontrano l’attenzione al dettaglio e l’eleganza.

I tour esperienziali offerti dalla cantina, gestita dall’Enologa Cecilia Leoneschi, sono personalizzati e pensati per ogni genere di pubblico, dagli appassionati agli esperti, ed offrono un’occasione unica per esplorare terroir diversi e degustare vini di altissimo livello, anche in abbinamento a prodotti locali – formaggi, salumi, pane fresco, olio extravergine di oliva e miele – per vivere appieno una realtà che si distingue per la passione e la devozione al territorio toscano e alle sue tradizioni enoiche.

Da maggio 2021, la cantina ha riaperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 con diverse esperienze.

Tenuta Prima Pietra, la proprietà di Massimo e Chiara Ferragamo sulla costa toscana a Riparbella, riapre con un ricco e rinnovato panorama di esperienze alla scoperta dei vigneti, delle cantine e dei vini.

Affacciata sul mar Tirreno ad un’altitudine privilegiata da cui si può ammirare tutta la costa fino all’Isola d’Elba, Capraia e, nelle giornate più limpide, anche la più lontana Corsica, la cantina, inaugurata nel luglio 2019, è frutto di un attento e meticoloso recupero dell’antica cascina preesistente. Moderna e funzionale, ospita al suo interno una zona dedicata alla vinificazione con diverse tipologie di vasi vinari quali acciaio, cemento e il locale cocciopesto.

I tour esperienziali offerti dalla tenuta, personalizzati e pensati per ogni genere di pubblico, dagli appassionati agli esperti, offrono un’occasione unica per esplorare terroir diversi e degustare vini di altissimo livello in abbinamento a prodotti locali - formaggi, salumi, pane fresco, olio extravergine di oliva e miele - per vivere appieno una realtà appassionata e devota al territorio toscano e alle sue tradizioni enoiche.

Aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00, l’ospitalità a Prima Pietra è ripartita a maggio con nuove esperienze enogastronomiche, prenotabili anche online.