Toscana tra le mete preferite dagli europei per le vacanze d'agosto

Questo agosto 2025 gli europei hanno tanta voglia di viaggiare e godersi una meritata vacanza; secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le ricerche di voli sono anche aumentate del 8%, mentre quelle di hotel del 9% rispetto ad agosto del 2024.Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto 2025 stanno scegliendo l’Italia. le nostre spiagge, il nostro sole, la nostra ricchezza culturale e il patrimonio culturale, le tradizioni e le feste popolari, i buoni alberghi e le infrastrutture, così come la ricchissima offerta enogastronomica e i prezzi più bassi rispetto ad altri paesi, hanno portato il nostro Paese ad essere il secondo più ricercato ad agosto, su Jetcost, per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli per il mese di agosto 2025 indicano che moltissime persone hanno optato per la Toscana e soprattutto per Pisa, è la sesta città più richiesta dai viaggiatori britannici, da decima dagli spagnoli, la 12^ dagli olandesi e portoghesi e la 13 per i francesi.Oltre a Pisa, anche Firenze è tra le città più ricercate, essendo la settima scelta per gli spagnoli, la nona per i britannici, la decima per i portoghesi, l'undecima per i francesi, la 14^ per gli olandesi e la 15^ per i tedeschi.

Ferragosto Italiano è il titolo della serata speciale che le Piscine Termali Theia offrono ai loro ospiti, con musica dal vivo e tanto di immancabile grigliata serale. Ma le iniziative non si fermano qui, e le Terme di Chianciano propongono per il mese di agosto un calendario ricco di appuntamenti, dove l’acqua termale incontra il benessere, la musica e la socialità. Le Piscine Theia, le Terme Sensoriali e il Parco Acqua Santa diventano ogni giorno luoghi da vivere, tra esperienze rilassanti e momenti di intrattenimento immersi nel paesaggio toscano.