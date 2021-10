Pnrr: presto il tavolo con il governatore Giani invocato da Bergamini

Il confronto istituzionale per lavorare al dossier Toscana sui fondi Pnrr si farà e presto. Il Presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha accolto l’invito del sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini, lanciato dalle colonne de La Nazione. Un modello pragmatico ispirato all’esperienza di governo draghiana applicato alla Toscana, che veda incluse tutte le forze politiche.

“Sono contenta che il Presidente Giani abbia dato la sua disponibilità”. Commenta Deborah Bergamini. “L’obiettivo è uno soltanto: lavorare tutti insieme e mettere da parte le bandierine di partito per cogliere al meglio le opportunità del Pnrr. Abbiamo tempi brevissimi- spiega Bergamini- e molte risorse che arrivano, quindi è essenziale lavorare in squadra. La Toscana deve essere protagonista perché può cogliere dal Pnrr anche quel cambiamento di mentalità che è necessario se vogliamo rimanere al centro del percorso di rigenerazione del Paese.”

Da parte sua il Presidente Giani sottolinea: “con il sottosegretario Bergamini abbiamo individuato la strada da seguire sotto la regia della giunta regionale, dobbiamo lavorare tutti insieme, nessuno escluso, per far sì che la Toscana possa avere a disposizione le risorse, oltre quelle già promesse queste settimane, per la ripartenza migliore possibile”.

“La stessa unità e responsabilità che la politica ha dimostrato dando vita al governo Draghi per traghettare il Paese fuori dalla pandemia, deve adesso essere estesa anche alla fase di rilancio dell’economia e quindi nella gestione dei fondi del Pnrr. È, dunque, assolutamente positivo che il governatore Giani abbia accolto favorevolmente l’invio del sottosegretario Bergamini a un confronto istituzionale sul Recovery. Solamente lavorando tutti insieme potremmo lasciarci definitivamente questa emergenza alle spalle e scrivere un futuro all’insegna di crescita e sviluppo”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti.