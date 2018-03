Toscana del turismo: compagnie aeree internazionali in Fortezza

Un workshop b2b con compagnie aeree

Terza edizione per l’evento “Toscana Aeroporti Open Day”, l’appuntamento annuale che raccoglie le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Firenze e di Pisa, le agenzie viaggio e gli operatori turistici del territorio.

L’evento, realizzato in collaborazione con Firenze Fiera e Destination Florence Convention and Visitor Bureau, si è svolto lunedì 5 marzo nei locali della Fureria all'interno della Fortezza da Basso.

Per Marco Carrai, Presidente della società di gestione, “Toscana Aeroporti è stata da sempre attenta a contribuire alle opportunità di promozione del territorio su cui opera. L’Open Day è uno degli strumenti più apprezzati che si muove in questa direzione, come dimostra il successo ogni anno crescente della manifestazione.”

Ancora una volta la Toscana si è confermata come una regione che opera facendo rete tra gli operatori principali del turismo tra cui gli aeroporti, la sede congressuale Firenze Fiera e il Destination Florence Convention and Visitor Bureau, rafforzando così la propria immagine di destinazione coesa e coordinata.