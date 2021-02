Toscana Arancione, è nell'aria: ma da San Valentino o dal 15 febbraio?

Dai calcoli effettuati l'Rt risulta aver superato la soglia dell'1: l'eventuale cambio di colore domenica o lunedì? Il consigliere regionale Anselmi: "Sto cercando di capire, dipende da Roma e non da noi". Oggi 671 nuovi casi

Il passaggio della Toscana dalla Zona Covid Gialla a quella Arancione era nell'aria da diversi giorni e questa volta sembra che possa succedere davvero: l'RT della nostra regione infatti risulterebbe aver superato la fatidica soglia dell'1.

Se così fosse, sarebbe una mazzata per molti negozi, ristoranti bar e attività varie che in queste settimane di Zona Gialla, in cui gli spostamenti sono relativamente liberi all'interno della propria regione, hanno respirato.

C'è una domanda importante, però: l'eventuale ma comunque probabile Zona Arancione scatterebbe da domenica 14 febbraio, San Valentino, o da lunedì 15 febbraio?

Questo non risulta chiaro al momento, comunque è una cosa da sapere al più presto soprattutto da parte dei ristoranti perché il pranzo di San Valentino fuori del proprio Comune potrebbe essere una opzione scelta da non poche coppie. Vedremo nei prossimi giorni.

Il consigliere regionale Gianni Anselmi sta cercando di capire: "Andiamo verso l’arancione, dovrebbe essere da domenica ma sto cercando di capire meglio (dipende da Roma, non da noi) per rispondere alle numerose richieste che mi arrivano in particolare da ristoratori".

Intanto il presidente della Regione Eugenio Giani anticipa alcuni dati di oggi 10 febbraio: i nuovi casi registrati in Toscana sono 671 su 20.046 test di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,35% (7,1% sulle prime diagnosi).