Torneo internazionale giovanile under 18 Città di Firenze: edizione 46

Il Circolo del Tennis Firenze (che quest'anno festeggia i suoi 125 anni di attività) ospita per la 46ª volta il Torneo internazionale giovanile under 18 'Città di Firenze'. Un torneo riconosciuto a livello mondiale che ha visto giocare sui campi in terra rossa di viale del Visarno campi ben 11, tra giocatori e giocatrici, che poi sono diventati numeri uno al mondo. Sarà il primo appuntamento della stagione a livello junior per le manifestazioni giovanili in Toscana.

Alla presentazione, questa mattina, erano presenti, tra gli altri, il presidente Carlo Pennisi, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente della Toscana Eugenio Giani e Guido Turi consigliere nazionale Fitp e Luigi Brunetti, presidente Fitp Toscana. “Firenze ha tante iniziative ma questa che si svolge nella settimana di Pasqua è qualcosa di unico – ha sottolineato l'assessore Guccione – un grazie al circolo e a tutti coloro che supportano la manifestazione così ben organizzata e fiore della nostra città”.“Firenze è ancora una volta punto di riferimento del tennis giovanile - ha dichiarato il presidente Pennisi - e conferma che la Federazione, che nel 1910 con il Marchese Antinori costituì la Federtennis e lo scorso anno ha aggiunto la denominazione padel e ho avuto l’onore di presiedere l’assemblea, è vicino al nostro circolo proprio per quella tradizione che continua.

La volontà è quella di far continuare anche nei prossimi anni questa kermesse che è nata con 4 nazioni partecipanti ed ora ne ha 25 ed ha visto tanti futuri campioni calcare i campi delle Cascine”.“Il Ct Firenze e questo torneo sono simboli dello sport e del tennis di Firenze – ha detto il presidente Giani – un luogo magico perché ha una storia che viene da lontano e che diventa attuale con i giocatori che in breve tempo diventano i campioni del prossimo futuro”“La Federazione ha indicato Firenze per la migliore organizzazione del Challenger dello scorso anno con il Supertennis Awards – ha evidenziato Guido Turi – e il torneo giovanile è la conferma di un valore che continua negli anni e che ha dato i natali a tanti campioni”“Per la Toscana Firenze è il primo appuntamento dei tornei giovanili perché poi si svolgeranno i tornei di Prato e Santa Croce e Livorno – ha commentato il presidente Brunetti – una tradizione unica che permette di poter vedere i migliori giocatori junior da tutti i continenti”

I partner dell’iniziativa sono Intesa San Paolo ed era presente il direttore commerciale exclusive direzione regionale Toscana e Umbria Alberto Prestopino e il segretario generale della Fondazione Meyer Alessandro Benedetti. Direttore del torneo è Giovanni Del Panta.

L'ultimo tennista a vincere sui campi delle “Cascine”, ed ora protagonista del tennis mondiale, è il toscano Lorenzo Musetti ma sono stati tanti i players protagonisti al Città di Firenze e poi diventati campioni: da Roger Federer a Andy Murray a Karen Khachanov, al nostro capitano di Davis Filippo Volandri oltre a Matteo Berrettini.

Tra le donne nomi del calibro di Martina Hingis, Jennifer Capriati, Amelie Mauresmo, Dinara Safina, Simona Halep hanno iscritto il proprio nome nell'albo d'oro della prestigiosa manifestazione.

Sono ben 25 le nazioni presenti alla manifestazione e quest’anno c’è il ritorno dei giovani americani. Infatti al maschile il numero uno è Alexander Frusina n.30 al mondo junior e a livello femminile è presente Ashton Bowers numero 48 delle classiche junior rosa e prima favorita del tabellone. Ma non mancano i ragazzi dell’est con il ceco Jakub Filip (50) e il serbo Aleksa Pisaric (56) che cercheranno di conquistare il prestigioso Trofeo. Così al femminile per l’ucraina Yelyzaveta Kotliar (59) e la tedesca Carolina Kuhl (78).

Tanti i giovani italiani in tabellone e numerosi a cercare di qualificarsi per dare continuità alle vittorie del 2022 che hanno visto le affermazioni di Lorenzo Ferri al maschile su Federico Bondioli e di Georgia Pedone nel femminile in finale su Federica Urgesi che non potette disputare la finale per un infortunio occorso proprio prima della sfida. Proprio la finalista a inizio 2023 ha conquistato il titolo di doppio femminile agli Australian Open junior insieme alla slovacca Renata Jamrichova.

Il via delle qualificazioni sarà lunedì 3 aprile e terminerà martedì 4 aprile con inizio delle sfide nel tabellone principale mercoledì 5 aprile con finali previste nel giorno di Pasquetta come tradizione (lunedì 10 aprile).

Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio. Nel torneo di qualificazione il tabellone è di 32 giocatori e sia al maschile che al femminile verranno ammessi 4 giocatori e 4 giocatrici.

Il direttore del torneo sarà il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Guido Pezzella.

Durante la manifestazione l'accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il Circolo del Tennis Firenze 1898 si trova nel polmone verde della città, all'interno del Parco delle Cascine, con la sua tradizione centenaria e soprattutto un luogo dove è bello poter seguire incontri divertenti e appassionanti.

Alla vincitrice del torneo femminile verrà assegnato il 3° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”. Il riconoscimento è stato istituito nel 2019 poiché Rhoda De Bellegarde è stata giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi. Il suo impegno maggiore è stato quello sociale, che l’ha vista volontaria, come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale. Successivamente, destinata all’ospedale di Stigliano dove contrasse la terribile influenza “spagnola”, muore giovanissima a soli 28 anni. Per il suo impegno durante la Grande Guerra viene insignita della medaglia d’Argento al Valor Militare.