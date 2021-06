Torna l’Urban Food Festival al Parco San Donato nel Quartiere 5

Si terrà al centro San Donato, in via di Novoli, 10 nel Quartiere 5, la terza edizione di “Uff – Urban Food Festival” dal 17 al 20 giugno organizzato dall’associazione culturale “Fumetti e dintorni”. Un evento per tutta la famiglia e dove saranno presenti banchi di street food selezionati provenienti da tutta Italia. I gazebo rispetteranno tutte le norme di sicurezza sia a pranzo che a cena.

Sabato 19 giugno, alle 12, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della 3° edizione di Uff Urban Food Festival alla presenza dell’assessore al commercio e attività produttive del Comune di Firenze, che patrocina l’evento, Federico Gianassi.

Non solo cibo ad “Uff” saranno presenti anche stand con dischi in vinile o cd di vari generi musicali: rock, jazz, soul, swing, reggae, musica anni ‘60/’70/’80 e ‘90, le sigle dei cartoni animati più famosi, le musiche delle pubblicità o dei film ma anche giradischi e vecchie radio.

Presenti anche stand di fumetti da collezione come Tex, Zagor, Diabolik, Uomo Ragno, Topolino o DylanDog ma anche le uscite più recenti, per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Il mercatino vintage proporrà, invece, bigiotteria, abbigliamento e oggettistica americana ma anche made in Italy, con oggetti introvabili sapientemente lavorati da mastri orafi e argentieri.

Presenti anche giochi da tavolo, giochi per play station, vecchi giochi in legno ed oggetti d’artigianato come pietre naturali, ognuna dedicata al proprio segno zodiacale, bambole e oggetti di una volta.

La quattro giorni a Novoli sarà dedicata soprattutto ai bambini che in questa pandemia, sono stati la categoria più colpita. Un cruciverba dedicato a loro verrà allestito ogni giorno dalle 17 con tanti premi per ogni partecipante. Tra gli appuntamenti da segnalare:

Giovedì 17, dalle 19 e domenica 20, dalle 11 il Magico Matteo intratterrà i più piccoli con giochi di prestigio ed illusionismo.

Venerdì 18, dalle 19 alle 22,30, sarà allestito uno spazio discoteca.

Domenica 20, alle 16, teatrino per i più piccoli con Tania e Stefano.

Saranno presenti le scuole di ballo limitrofe che allieteranno i pomeriggi e le serate del pubblico che avrà tanta voglia di aggregazione dopo un anno e mezzo di chiusure. Presente, sia sabato che domenica, Alessandro Masti di Radio Toscana.