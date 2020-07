Per tutta l’estate, le sedi ad Abetone e Maresca. Servizio anche a Montepiano

Pistoia – Torna la Guardia Medica Turistica in Montagna per tutto il periodo estivo. L’Azienda USL Toscana centro, attraverso il dipartimento rete sanitaria territoriale (diretto dal dottor Daniele Mannelli) ha deciso di ripristinare il servizio, per sostenere e valorizzare la vocazione turistica dei luoghi montani.

Il servizio infatti garantirà l’assistenza sanitaria a coloro che in estate andranno a trascorrere le vacanze sulla Montagna pistoiese.

Le prestazioni ambulatoriali verranno effettuate ad Abetone e Maresca con una turnazione che garantirà il servizio per cinque giorni alla settimana (il sabato e la domenica il servizio sarà come sempre garantito dalla continuità assistenziale.

Gli ambulatori della Guardia Medica Turistica sono attivi dal 1 luglio al 31 agosto.

La Guardia Medica di Abetone sarà svolta presso il distretto dell’AUSL nei seguenti giorni: lunedì (dalle 14 alle 19), mercoledì (dalle 9 alle 14) e venerdì (dalle 9 alle 14); quella di Maresca sarà attiva presso la Pubblica Assistenza il lunedì (dalle 9 alle 14) , martedì (dalle 14 alle 19) e il giovedì (dalle 14 alle 19).

I numeri di Telefono

Abetone: 0573/60147

Maresca: 0573/64113

Le prestazioni sanitarie saranno erogate dai medici incaricati in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all’opera del medico, a tariffe calmierate come previsto dall’Accordo Collettivo vigente.

Riparte il servizio di assistenza medica e di Guardia medica turistica per i villeggianti di Montepiano. Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri temporaneamente presenti in Italia, ai cittadini stranieri comunitari in possesso della Tessera Europea Assistenza Malattia, ai cittadini stranieri non comunitari in possesso della modulistica rilasciata dall’ASL secondo la Convenzione di sicurezza sociale del Ministero della salute che si trovano in soggiorno temporaneo a Montepiano e necessitano di visite e/o controlli ambulatoriali.

E’ possibile rivolgersi agli Ambulatori della Medicina Generale o della Guardia Medica Turistica diurna e notturna.

Le prestazioni sono soggette al pagamento per concorso spese di servizio

Ambulatori Misericordia di Montepiano in via dell’ Appennino 26 (medici di famiglia)

Fino al 24 luglio e il 31 agosto 2020

Dottor Mensurati:martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18.30, giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Dottor Fani: martedì dalle ore 16 alle ore 17

Dottor. Azzaro:giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Le visite “occasionali” sono compensate direttamente dall’assistito al medico di medicina generale con le seguenti tariffe omnicomprensive:

€ = 15,00 euro visita ambulatoriale

€ = 25,00 euro per la visita domiciliare

Ambulatorio di via dell’Appennino 13 (Guardia medica turistica e notturna)

Nei seguenti fine settimana: 4-5 luglio,11-12 luglio,18-19 luglio dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì

Dal 25 luglio al 30 Agosto – tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è presente il servizio di Guardia Medica turistica, e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 un servizio notturno di Continuità Assistenziale (Guardia Medica)

Ai medici in servizio per la guardia medica turistica, per le prestazioni richieste ed effettuate nelle ore diurne 8.00-20.00, è dovuto da parte del cittadino non residente un contributo per concorso alle spese di servizio nella misura di seguito indicate:

€ 10,00 per visita breve finalizzata alla continuità terapeutica

€ 15,00 per visita ambulatoriale

€ 25,00 per prestazioni domiciliari.

I medici addetti al servizio di Guardia medica turistica dovranno rilasciare al cittadino regolare ricevuta conforme alle norme fiscali.

Per dette spese mediche non sono previsti rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Tutti coloro che necessitano di interventi di Guardia Medica, turisti e cittadini residenti nelle frazioni di Montepiano e Sasseta possono farvi riferimento nelle suddette ore e, anziché richiedere l’intervento al distretto sociosanitario di Vernio, possono chiamare direttamente il numero telefonico 0574 959812.