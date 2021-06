Insieme, in sicurezza, più uniti di prima: torna La Festa de L'Unità a Fiesole, con un'edizione, la numero 68, all'insegna della speranza e della ripresa. Dal primo luglio al primo agosto, l'ampia area verde di Monte Ceceri, sarà, ancora una volta, lo spazio perfetto per eventi, dibatti, musica, ristorazione nel pieno rispetto delle misure anti-covid.

La kermesse quest'anno diventa quasi una “seconda festa di Firenze”, perché vede il coinvolgimento del coordinamento metropolitano del Partito democratico e sarà il centro di gravità di tutti i Comuni della cintura fiorentina. Il programma è in costante evoluzione, ma è certa la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dell'europarlamentare e segretaria regionale del Pd, Simona Bonafè, e dell'ex ministro Giuseppe Provenzano, attuale vicesegretario nazionale del partito.

"Sulla base di una forte comunione di intenti, la Festa de L'Unità di Fiesole si apre alla collaborazione con il coordinamento PD metropolitano- sottolinea Andrea Aglietti, segretario Pd Unione Comunale di Fiesole -, offrendoci la straordinaria opportunità di mettere al centro della nostra festa e del nostro lavoro battaglie importanti come quelle per i diritti sociali e umani, che il nostro partito a livello nazionale più che mai sta promuovendo anche attraverso la mobilitazione per il DDL Zan.

Crediamo inoltre che il rilancio sia possibile, anche a livello locale, mettendo al centro le politiche giovanili, che mi toccano da vicino, e il tema sempre più cruciale dell'occupazione, in particolare quella femminile. Tutto questo non sarebbe possibile senza la fitta rete dei volontari che ogni giorno sono attivi sul nostro territorio, dei quali sono onorato di far parte anche io, dalla Misericordia alla Fratellanza Popolare, all'Associazionismo sportivo e culturale".

“Questa estate - commenta Marco Recati, segretario metropolitano Pd di Firenze - il tradizionale appuntamento del centrosinistra fiorentino farà tappa a Fiesole, nella suggestiva area verde di Montececeri. Con il coordinamento della segreteria metropolitana Pd, l'organizzazione del Pd locale e il supporto dell'associazionismo fiesolano siamo pronti per accogliere l'affezionato pubblico della Feste dell’Unità per tutto il mese di luglio. Nel pieno rispetto delle normative anti contagio e con tutta la prudenza del caso, proponiamo un programma ricco di iniziative e dibattiti. Sarà anche l'occasione per lanciare le Agorà Democratiche, il progetto messo in campo dal Segretario Letta per un confronto aperto e inclusivo sull'identità culturale e sulle prospettive politiche del Partito Democratico”.

“L'anno scorso fu sostanzialmente un miracolo riuscire ad organizzare la Festa e ci sembrava di tenere una luce accesa nella notte; quest'anno, grazie alla campagna di vaccinazioni, sentiamo di tornare a ricostruire una bella fetta di politica”, osserva Mario Setti, segretario del Circolo PD Fiesole Centro, e organizzatore della manifestazione. “La Festa de L’Unità è la festa di tutta Fiesole. Il coinvolgimento storico ed emotivo tocca tutte le fasce della società fiesolana: il mondo associativo, i circoli, le varie declinazioni politiche legate alla storia antifascista e democratica fiesolana. L'augurio - conclude Setti - è che anche nel lavoro, nell’economia e nei diritti possa accadere sempre più proprio quello che è successo a noi: resistere, proporre, aggregare".

Attivo anche un punto ristoro: ogni giorno dalle ore 19 sarà possibile gustare sulla terrazza panoramica pizza e piatti tipici della cucina toscana, con ingredienti di prodotti locali, quali tortelli di patate al ragù, tagliatelle al cinghiale, peposo, frittura di pesce, dolci e bevande. Prenotazione consigliata al numero 320 8560980.

La Festa de l’Unità di Campi è pronta a fare tappa in un nuovo circolo. Dopo le tre serate di dibattiti culturali, confronti politici e ottime cene che si sono svolte presso il Circolo Sms di Sant’Angelo adesso le iniziative si sposteranno al Circolo Dino Manetti del Gorinello.

“Vogliamo ringraziare di cuore il Circolo Sms di Sant’Angelo per averci ospitato – dice il segretario del Pd di Campi Bisenzio Lorenzo Galletti – e un grazie anche a tutti i volontari che si sono impegnati al massimo per fare in modo che questi primi tre giorni di festa avessero successo. Sono stati tre giorni di dibattiti interessanti e molto partecipati. La frazione di Sant’Angelo ha risposto molto bene e questa per noi è una grande soddisfazione. Replicheremo la stessa formula anche nelle prossime date, perché ci teniamo davvero molto a fare in modo che il Partito democratico sia sempre più capillare e presente sul territorio; da martedì 29 giugno, e per tre serate, ci troverete quindi al Circolo Dino Manetti del Gorinello dove continueremo a proporre dibattiti di qualità e ottime cene”.

Ricco infatti il programma dei prossimi tre giorni di Festa de l’Unità. L’appuntamento è per il 29 giugno alle 21.30 col dibattito dal titolo “Tessere di comunità”, moderato dall’assessore al Welfare del Comune di Campi Bisenzio Luigi Ricci, a cui prenderanno parte Gabriele Danesi (Auser Abitare Solidale), Sergio Tempestini (Anteas Cisl Piana), Marzio Mori (Fondazione Solidarietà Caritas), don Marco Fagotti (Caritas Vicariale) e Giorgia Salvatori (assessora all’Innovazione e alle Politiche giovanili del Comune di Campi Bisenzio).

La seconda serata sarà l’occasione per affrontare un argomento molto discusso come il Ddl Zan approfondendo, oltre al tema dell’omotransfobia, anche altri aspetti della Legge riguardanti disabilità e parità di genere. L’incontro si svolgerà mercoledì 30 giugno alle 18.30 e saranno presenti Alessandro Giorni (dirigente scolastico e referente scuola Pd Prato), Tania Cintelli (portavoce regionale Conferenza Donne Democratiche) e in collegamento la senatrice Pd Monica Cirinnà e il consigliere regionale Pd Iacopo Melio.

Giovedì 1 luglio si parlerà invece del “Lavoro che cambia: appalti, riders e partite Iva” con Ilaria Lani (responsabile Nidil-Cgil), Fabio Franchi (segretario generale Cisl Firenze e Prato), Bernardo Marasco (Segreteria Cgil Firenze) Yftalem Parigi (rappresentante riders Nidil), Valerio Fabiani (responsabile nazionale Pd per le crisi industriali) e il segretario del Pd di Campi Lorenzo Galletti. Durante tutte e tre le serate sarà possibile cenare e gustare specialità campigiane.

Ma la Festa non si ferma qui. Dopo la tre giorni del Gorinello si sposterà a La Villa. Il circolo Adelindo Bacci ospiterà domenica 4 luglio un aperitivo col sindaco Emiliano Fossi a cui prenderanno parte anche membri della Giunta e consiglieri comunali. Lunedì 5 invece aperitivo con i Giovani democratici moderato da Fabrizio Mertino, segretario del circolo Campi Nord Ovest. Ultima tappa della Festa de l’Unità itinerante sarà al Circolo Rinascita di Campi Bisenzio.

Giovedì 8 luglio alle 21.30 sarà ospite l’assessora regionale all’Ambiente e Protezione civile Monia Monni che parlerà di “Transizione ecologica e sviluppo sostenibile”. Venerdì 9 incontro sul tema “Futuro della città, verso la Campi del 2030” con Giovanni di Fede (vicesindaco e assessore all’Urbanistica), Ruchia Osman (Auser), Cinzia Danti (Confesercenti), Riccardo Bicchi (Atletica Campi) e Tiziana Parivir (Spi Cgil). Il 10 luglio alle 18.30 sarà presentato il libro “L’aiuto becchino” di Giacomo De Bastiani e alle 21.30 la segretaria regionale del Pd Simona Bonafè e l’assessora regionale al Welfare Serena Spinelli si confronteranno sul tema “Dialoghi a sinistra”.

Durante le serate che si svolgeranno al Circolo Rinascita non mancherà ovviamente la cucina, Giovedì 8 infatti è prevista una speciale cena a tema a base di pecora, mentre venerdì 9 e sabato 10 sarà possibile gustare un’ottima grigliata.