Torna la Coppa Cobram: in bici come Fantozzi

Partenza domenica 28 luglio, nella data esatta del film. Guccione: “Evento spettacolare: sport e divertimento in ricordo di Paolo Villaggio”

Torna a Firenze la Coppa Cobram, competizione ciclistica amatoriale ispirata a Paolo Villaggio e al suo personaggio più celebre. In “Fantozzi contro tutti” il Visconte Cobram annunciava agli sfortunati dipendenti della “Megaditta” l’intenzione di organizzare per domenica 28 luglio la “temutissima gara”. Stessa data, oggi come allora, per la versione fiorentina, che prenderà il via dai giardini del circolo La Rondinella -appuntamento alle ore 9 per la classica punzonatura – con un percorso di circa 10 km, da effettuare 3 volte, simile all’originale tracciato. Non mancheranno richiami di vario genere al film, abbigliamento a tema, bici storiche come la “bianchina” del ragioniere Ugo Fantozzi e molto altro ancora.

“È la seconda edizione di un evento davvero spettacolare che riunisce sport, divertimento, aggregazione e cultura. - ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport Cosimo Guccione – Anche quest’anno la manifestazione parte dal circolo la Rondinella ma si snoda in un percorso più lungo rispetto all’ultima volta. Come sempre i partecipanti sono invitati a indossare abiti ‘fantozziani’ in modo da ricreare l’atmosfera della mitica pellicola: altro elemento originale la scelta della data, la stessa della ‘tragica gara’ del film. Un modo per ricordare, quindi, Paolo Villaggio e le sue storie che hanno appassionato e fatto divertire tutti gli italiani. Ringrazio gli organizzatori per aver portato a Firenze quest’iniziativa davvero unica”.

Dalla Rondinella il percorso proseguirà verso Porta Romana per poi salire verso il piazzale Michelangelo, riscendere verso piazza Ferrucci e continuare poi lungo l’Arno. Al termine pranzo presso il circolo che per l’occasione si trasformerà nella trattoria “al Curvone” del film, con menu tipicamente fantozziano – dalla frittata di cipolle agli spaghetti alla Montecristo.

Testimonial d’eccezione dell’edizione 2019 sarà Piero Villaggio, figlio di Paolo, che sarà presente durante la giornata. Parteciperà alla manifestazione l’assessore Guccione. Tra gli ospiti anche Lisa Bartali, nipote del ciclista Gino e fondatrice del blog Biciclettami.

Nel pomeriggio verrà proiettata al Circolo l’ultima tappa del Tour de France con l’arrivo a Parigi; a seguire la presentazione del libro “Generazione Peter Sagan” del giornalista e scrittore Giacomo Pellizzari.