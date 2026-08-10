Torna il grande caldo, codice arancione mercoledì 29 luglio

Torna il caldo a Firenze. Le autorità competenti hanno confermato per oggi, lunedì 27 luglio, il codice verde, ma hanno già emesso per domani, martedì 28 luglio, il codice giallo per gli effetti delle temperature sulla salute.
Per mercoledì 29 luglio è previsto il passaggio al codice arancione. Le previsioni del Centro Funzionale Regionale indicano infatti un aumento progressivo delle temperature, soprattutto delle massime, con punte attese tra 35 e 36 gradi.
Si rinnova quindi l’avviso ai cittadini sulle precauzioni da adottare durante le giornate più calde, con particolare attenzione alle persone più fragili. Rientrano in questa categoria gli anziani, chi soffre di patologie croniche, chi assume farmaci, i neonati e i bambini molto piccoli.
Tra le raccomandazioni principali del decalogo del Ministero della Salute c’è quella di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare attività fisica intensa all’aperto, favorire il raffreddamento del corpo e controllare le condizioni di familiari o vicini di casa più esposti ai rischi legati alle alte temperature. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.