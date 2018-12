Topolino compie 90 anni: folder filatelico disegnato dal maestro Giorgio Cavazzano

Per festeggiare il compleanno dell’intramontabile amico di bambini e adulti, Poste Italiane ha dedicato a Topolino un folder filatelico

Per l’anagrafe ha 90 anni, ma sugli schermi e sulle strisce a fumetti Mickey Mouse è sempre il giovanissimo eroe dei comics nato dalla fantasia di Walt Disney, che regala ancora oggi divertimento a tutti.

Per festeggiare il compleanno dell’intramontabile amico di bambini e adulti, Poste Italiane ha dedicato a Topolino un folder filatelico unico composto da otto francobolli a soggetto diverso nel valore di 0,95 centesimi. Le vignette ripercorrono numerosi capitoli delle avventure di Topolino dal suo debutto nel gennaio 1928 fino ad oggi.

La raccolta filatelica è stata presentata alla Casa del Cinema di Roma alla presenza di un ospite d’onore, il disegnatore Giorgio Cavazzano, autore di molte storie a fumetti interpretate da Mickey Mouse. Il più grande fumettista Disney italiano ha disegnato in tempo reale alcune strisce di piccole storie e ha dialogato con il pubblico. Cavazzano ha “firmato” la grafica del folder ed ha realizzato i bozzetti dei francobolli.

“Il francobollo è un piccolo oggetto dalla forte valenza simbolica - ha detto Giuseppe Lasco, Responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane - capace di raccontare grandi storie in un piccolo spazio. Per Poste Italiane la filatelia svolge tuttora un’importante funzione culturale, che tiene viva la memoria e rende sempre attuali eventi e personaggi. Sono i valori che promuoviamo con questo folder dedicato a Topolino, che può incuriosire un pubblico eterogeneo per passioni ed età, facendolo entrare in un mondo suggestivo e allo stesso tempo divertente”.

Il folder, realizzato in tiratura limitata, è disponibile in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia delle principali città e online sul sito www.poste.it: un oggetto prezioso per tutti gli appassionati di fumetti grandi e piccoli o semplicemente per gli amici di Topolino.