Top ten dei migliori posti per viaggiare negli Stati Uniti

Sogni un viaggio negli USA? Scopri la top ten di destinazioni imperdibili nel Paese a stelle e strisce e inizia a pianificare le tue vacanze.

Le restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia hanno messo in pausa i piani dei vacanzieri italiani e non solo. Ma non potersi muovere non vuol dire che non si possa sognare.

In questo articolo scopriamo i 10 posti migliori per viaggiare negli Stati Uniti così da poter pianificare una vera avventura americana.

Anche se le cose sono temporaneamente molto diverse a causa del COVID, gli italiani normalmente possono viaggiare in America senza dover ottenere un visto. Il programma di viaggio senza visto ESTA , infatti, permette a coloro che hanno un passaporto italiano di essere ammessi negli USA semplicemente registrandosi online in pochi minuti.

Al momento, però, i viaggi per turismo negli Stati Uniti sono proibiti. Quindi prima di comprare i biglietti aerei è bene verificare prima che le cose siano tornate alla normalità.

1.New York

La Grande Mela è senza dubbio in cima alla lista di posti da visitare negli USA. Dalla Statua della Libertà a Times Square, ci sono abbastanza monumenti e luoghi di interesse da rimanere per settimane.

2.Il Grand Canyon

Chi preferisce le sculture create dalla natura rimarrà a bocca aperta nel Grand Canyon , scavato dal Colorado River. Si trova in Arizona ma si può facilmente raggiungere da Las Vegas.

3.Washington D.C.

Come si può andare in America senza vedere la capitale e la Casa Bianca? Le temperature sia in estate che in inverno possono essere fastidiose, da preferire le mezze stagioni.

4. Miami

Per chi vuole sentirsi ricco e famoso, l'appuntamento da non mancare è trascorrere un pomeriggio tra le spiagge e i cocktail bar di Miami in Florida. Vai all’ Everglades National Park per un’esperienza unica immerso nell’habitat naturale degli alligatori.

5. Los Angeles

Parlando di ricchi e famosi, non può certo mancare una visita alla “città della luce”. Un tour tra il set dei film più noti agli Studios di Hollywood con tanto di di immancabile fotografia alla scritta più conosciuta del mondo.

6. New Orleans

New Orleans è, semplicemente, come non te l’aspetti. A volte un tuffo nel passato coi suoi bar anni ‘30 e le sue carrozze coi cavalli, a volte un perfetto mix di culture caraibiche ed europee diverse tra jazz, cucina creola e magia.

7. Chicago

Chicago è una delle città più vivaci d’America. Chi è appassionato di legal drama (serie TV e film ambientati in tribunale) sicuramente già conosce Chicago. Ma questa città è anche bellissima dal punto di vista architettonico, piena di parchi e i suoi bar offrono musica live ogni sera. Da vedere!

8. Yosemite National Park

Il Yosemite National Park è uno dei parchi naturali USA più amati non solo dai turisti ma anche dai cittadini americani. Qui si trovano foreste, cascate, laghi pittoreschi e montagne con cime innevate. Generazioni di americani sono venuti qui a campeggiare con la famiglia o per un weekend romantico.

9. Seattle

I fan di Grey’s Anatomy già avranno Seattle in cima alla lista di città da visitare assolutamente negli Stati Uniti. Ma Seattle è una destinazione imperdibile anche per chi ama la musica, il caffè o le bellezze naturali.

10. San Francisco

San Francisco è una città che continua a reinventarsi e non smette mai di stupire. Che si voglia visitare la capitale del movimento hippie o la Silicon Valley, sarà un viaggio indimenticabile.