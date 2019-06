Toccafondi: "Montanari si scusi con Firenze"

Al critico che ha espresso critiche verso Zeffirelli, la Fallaci e la città, il deputato fiorentino risponde: "Esprimere un giudizio è lecito, insultare no. Bonisoli rinunci a nominarlo nel cda degli Uffizi"

Firenze, 18 giugno 2019 - “Tomaso Montanari non ha offeso solo la memoria di un grande artista ma di tutta Firenze e di tutti i fiorentini. Esprimere un giudizio è sempre lecito, insultare no. Per questo ritengo Montanari inadeguato a ricoprire ruoli istituzionali. E quindi chiedo al Ministro Bonisoli che rinunci a nominarlo nel consiglio degli Uffizi e al sindaco di Sesto Fiorentino a evitare di utilizzare la sua collaborazione come consulente per la cultura”.

Così il deputato fiorentino Gabriele Toccafondi

“E pensare che Di Maio – continua Toccafondi - gli aveva proposto addirittura di diventare Ministro”.

“Chi definisce Zeffirelli, proprio nel giorno della scomparsa, un “insopportabile mediocre”, Oriana Fallaci “orrenda” e la “Firenzina genuflessa in lutto” - spiega Toccafondi - può essere consulente per la cultura di un Sindaco o rappresentare un Ministero in un museo nazionale o addirittura essere indicato come Ministro? Spero di no”.

“Sarebbe necessario che il professore Montanari si scusasse e facesse una cosa che non sembra riuscirgli facilmente: rispettare le persone e la città di Firenze”, conclude Toccafondi.