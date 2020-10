Tifosi viola, un abbraccio alla squadra

Domani Fiorentina-Samp: alle 18,45 tutti fuori dell'albergo per sostenere i giocatori in questo momento delicato. Iachini: "Chiesa in campo al 90%". Ribery, Pezzella e Borja Valero in dubbio. Primavera, viola con la Roma al Franchi

"Domani sera alle 18:45 ritrovo fuori dall'albergo Villa Olmi a Bagno a Ripoli per dare un sostegno alla squadra e fare sentire la nostra vicinanza in questo momento di assenza obbligata dagli stadi. Avanti Viola..Tutti insieme uniti avanzerem!". Così i tifosi della Curva Fiesole attraverso la pagina Facebook Fuori dal coro annunciano l'iniziativa di sostegno alla squadra.

In questo momento Chiesa è in bilico tra Juve e Fiorentina. Al riguardo in sala stampa, il tecnico Beppe Iachini ha detto: "Federico sta benissimo, lo abbiamo visto anche a Milano è coinvolto e al di là dell'affaticamentoChiesa in campo al 90%".

Contro la squadra di Claudio Ranieri (stadio Franchi ore 20,45) non sarà facile: "In questi giorni si parla di tutto fuorché delle partite - ha detto Iachini - e domani affronteremo la più complicata di inizio stagione. Veniamo da una partita un po' impicciata con l'Inter e possono esserci arrivate tante richieste per i nostri giocatori, questo significa che abbiamo valorizzato la rosa. Questo ci rende orgogliosi ma fa anche sì che la sfida possa diventare ancora più pericolosa".

Ribery in dubbio per un grosso colpo subito. Domattina dopo l'ultimo allenamento anche la decisione per Pezzella e Borja Valero, anche lui non al meglio.

La gara della Primavera tra Fiorentina e Roma, inizialmente in programma al Bozzi domenica 4 ottobre alle ore 13.00 si disputerà invece al Franchi sempre nel medesimo orario