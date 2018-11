​Ticket: sospensione del servizio riscossione con carta di credito e bancomat

Aggiornamento tecnologico dei POS nei Punti Rossi

A seguito di un aggiornamento tecnologico da parte del fornitore del servizio, Ditta Bassilichi che riguarda alcuni Punti Rossi per il servizio di riscossione ticket collocati negli Ospedali e nelle sedi territoriali dell’AUSL Toscana centro, in questi giorni non è possibile effettuare il pagamento con carte di credito e bancomat.

E’ assicurato il pagamento in contanti.

L’aggiornamento tecnologico è effettuato nella maggior parte dei punti di riscossione ticket della Regione Toscana.

La Ditta sta lavorando per il ripristino completo del servizio: in alcuni presidi è già possibile utilizzare il bancomat o la carta di credito ed entro la prossima settimana sarà ultimato l’aggiornamento in tutti i Punti Rossi.

L’Azienda si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi. Gli operatori degli sportelli di accettazione e front office sono a disposizione per indicare tutte le modalità alternative per il pagamento del ticket sanitario.