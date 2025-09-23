TGR Toscana, approvato il piano territoriale

Il Comitato di redazione della Tgr Toscana (Michaela Barilari, Francesco Tei, Gianluca Vatti) ha comunicato all'Associazione Stampa Toscana - e naturalmente a Usigrai e Fnsi - l'approvazione, a larghissima maggioranza, da parte della redazione, del piano territoriale esposto dalla nuova caporedattrice Maria Adele De Francisci. Alla quale il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti Ast rivolgono i complimenti e gli auguri di buon lavoro nel delicato, e mai semplice compito, di fornire l'informazione del servizio pubblico.

Complimenti e auguri estesi, naturalmente, a tutta la redazione che ha avuto e avrà sempre il sostegno e l'attenzione del sindacato.

Il Comunicato del Cdr

Le votazioni per il piano territoriale della caporedattrice Maria Adele De Francisci si sono tenute nei giorni 17, 18, 19 settembre. Numero aventi diritto: 26

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: nessuno

Numero schede bianche: 3

Numero schede nulle: nessuna

Risultato:

il piano territoriale della caporedattrice Maria Adele De Francisci è approvato con 22 voti favorevoli e 3 astensioni.

1 persona non ha partecipato alla votazione.

Il Cdr