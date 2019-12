Sul TG2 delle 20.30 di domenica 8 dicembre due supernotizie!

Raccogliamo una segnalazione pubblicata sulla pagina Facebook dell'associazione fiorentina Idra: si parla di storia, del Novecento e dei nostri giorni, da Auschwitz alla Val di Susa

ONORE AL TG2, RAI, EDIZIONE DELLE 20.30 DI DOMENICA 8 DICEMBRE 2019!

Nel servizio dedicato alla scomparsa di Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio nazista di Auschwitz, apprendiamo – mentre scorre un filmato - che “c’è anche lui in queste immagini sbiadite filmate dagli Americani arrivati a liberare Auschwitz”. In altre parole, A LIBERARE AUSCHWITZ NON SONO STATI I SOVIETICI: SONO STATI GLI AMERICANI! Parola del Tg2. Aggiornatevi, studenti!

Nel flash dedicato alla grande e pacifica manifestazione oggi pomeriggio contro il TAV in Val di Susa, relegato con ventiquattro (24) secondi totali – privi di servizio - al quattordicesimo (14°) posto nel novero delle notizie (quando, per fare un esempio, il Tg de La7 le ha riservato il quarto (4°) servizio, della durata complessiva di centoventi (120) secondi), riceviamo dal Tg2 le seguenti notizie:

- i primi venti (20) secondi sono riservati a immagini della giornata di ieri (tecnicamente, quindi, neppure una news), relative agli scontri fra attivisti (“una quarantina”, specifica la conduttrice) e forze dell’ordine all’esterno del cantiere a Chiomonte;

- gli ultimi quattro (4) secondi sono concessi invece, bontà del Tg2, alla “tradizionale marcia No TAV con i sindaci in prima fila” che “si è conclusa senza disordini”; non si danno i numeri dei partecipanti, ma pudicamente si mostra poco più che un fotogramma della testa di un corteo del quale si lasciano intravedere soltanto le primissime file… NON ABBIA A VENIRE IL DUBBIO CHE QUEI MANIFESTANTI DETERMINATI E PACIFICI, BATTAGLIERI E NONVIOLENTI, CONSAPEVOLI E TESTARDI, GIOVANI, VECCHI E BAMBINI, GIOIA E COLORI, SIANO A MIGLIAIA!

Aggiornatevi, cittadini: con questo Tg2 si ri-impara la storia del secolo scorso, e si mette a posto anche quella di questo secolo…!