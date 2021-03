Territori Sicuri: screening a Lucignano, Gaiole e Castelnuovo Berardenga

Prenotazioni aperte da domani, mercoledì 3 marzo, per il programma regionale di screening gratuito per tutta la popolazione. Marciano reagisce ai nuovi casi trovati. Sette pazienti e quattro operatori positivi in Medicina alla Fratta: reparto in quarantena. Asl, Ufficio Scolastico provinciale e Presidi monitorano la diffusione del Covid nelle scuole

“Territori Sicuri”, il programma regionale di screening gratuito, attivato per intercettare i casi positivi, soprattutto asintomantici, ed eventuali focolai, farà tappa, nei prossimi giorni, in tre nuovi Comuni (Lucignano, Gaiole in Chianti e Castelnuovo Berarderga) di due diverse province (Arezzo e Siena). Il cronoprogramma è il seguente:

da sabato 6 a domenica 7 marzo, sarà a Lucignano (in provincia di Arezzo) con postazioni nell’area del parcheggio Porta Murata, in via di Circonvallazione, 16;

(in provincia di Arezzo) con postazioni nell’area del parcheggio Porta Murata, in via di Circonvallazione, 16; solo domenica 7 marzo a Gaiole in Chianti (Siena), nei pressi del nuovo parcheggio ex pista polivalente;

(Siena), nei pressi del nuovo parcheggio ex pista polivalente; lunedì 8, martedi9 e mercoledì 10 marzo, a Castelnuovo Berardenga (Siena), presso il campo sportivo di Pianella e gli impianti sportivi di Quercegrossa (le postazioni saranno attive in entrambi i luoghi per tutti e tre i giorni, in contemporanea).

Gli orari di accesso saranno gli stessi per ciascun Comune: 9-13 e 14-18. I residenti dei tre Comuni, che vorranno usufruire di questa opportunità, in modo volontario, possono prenotarsi sul portale regionale, uno strumento che consente di programmare orario e numero di persone da sottoporre ai tamponi gratuiti, evitando così eventuali assembramenti. I cittadini di Lucignano possono farlo già da oggi, quelli di Gaiole in Chianti e Castelnuovo Berardenga da domattina 3 marzo.

“Visto l'aumento esponenziale negli ultimi giorni di casi positivi al Covid-19 nel nostro territorio - spiega Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - l'Agenzia Regionale di Sanità ha indicato il nostro Comune per l'attivazione di ‘Territori Sicuri’, il programma di screening che prevede tamponi gratuiti per tutti i cittadini per individuare nuovi casi positivi, a partire dagli asintomatici. Generalmente è previsto l'allestimento di un punto unico costituito da tre postazioni mobili ravvicinate, in cui vengono effettuati i tamponi su prenotazione, ma vista l'ampiezza del nostro territorio comunale, costituito dal capoluogo e da molte frazioni distanti tra loro, la Regione ci ha concesso, in via eccezionale, la possibilità di individuare un punto principale con due postazioni e un punto aggiuntivo con una sola postazione. Fare il tampone è un modo per fermare il virus ed evitare nuovi focolai. Per questo motivo, tutti i cittadini di Castelnuovo Berardenga sono invitati a iscriversi e a partecipare allo screening per contribuire a rendere davvero sicuro il nostro territorio”.

Il progetto ha già fatto tappa a: Campo nell’Elba (Livorno); Sarteano, Chiusi, Sinalunga, Sovicille, e Monteroni D’arbia (Siena); Chiusi della Verna, Terranuova Bracciolini e Sansepolcro (Arezzo); Abetone Cutigliano e Ponte Buggianese (Pistoia); Filattiera e Pontremoli (Massa); Capraia e Limite (Firenze); Barga (Lucca). In ogni Comune si è registrata un’alta partecipazione di cittadini.

“Il nuovo filone di casi si è sviluppato nelle scuole e mi sono trovata costretta a chiuderle. Un atto che ho vissuto con grande sofferenza perché sono anche un’insegnante. Le famiglie hanno risposto bene e con grande senso di responsabilità. Una conferma viene dal numero di prenotazioni per i tamponi che l’Asl farà tra oggi e domani”. Marciano della Chiana reagisce all’emergenza Covid aderendo al progetto regionale “Territori sicuri”. Stamani la Sindaca Maria De Palma era in fila con i suoi concittadini nel piazzale vicino alla scuola. Inizialmente era stata prevista una postazione e invece ne sono state aperte tre.

“Abbiamo superato le 800 prenotazioni – sottolinea Anna Beltrano, Direttrice della Zona Valdichiana della Asl Tse- C’è stata la risposta dei cittadini ma anche quelle delle associazioni di volontariato, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Oggi e domani siamo tutti qui per i tamponi”.

Le postazioni per i tamponi sono in via Mazzini, nell’area antistante la Scuola Media) a Marciano. In attività oggi e domani tra le 9 e le 13 e le 14 e le 18.

Sette pazienti e quattro operatori positivi nella Medicina Interna dell'ospedale della Valdichiana. Il reparto è stato chiuso e gli altri 14 pazienti negativi posti in quarantena. Si è in attesa dei risultati del sequenziamento del tampone effettuato sul primo caso per verificare la presenza di una variante. Domani mattina verranno effettuati i tamponi di controllo sui 14 pazienti rimasti in medicina alla Fratta e non appena saranno disponibili i risultati, verrà attivato il trasferimento progressivo dei pazienti da tenere in quarantena presso il reparto, già isolato, di Geriatria del San Donato. In questo modo sarà costituito un unico reparto di quarantena all'interno di questo ospedale con circa 30 pazienti. Il reparto di Medicina della Fratta verrà convertito in cure intermedie Covid con un totale di 26 posti letto. Presumibilmente, considerando i tempi di trasferimento dei pazienti ad Arezzo, la nuova area di cure intermedie Covid della Fratta sarà attivata nella giornata di venerdì. La permanenza del reparto aggiuntivo di cure intermedie Covid in luogo della medicina interna sarà strettamente legata all'andamento epidemiologico: il reparto di medicina verrà riaperto non appena si ridurrà il bisogno di letti Covid.

Una nuova piattaforma on line concordata tra Asl Tse e Ufficio scolastico territoriale di Arezzo. Predisposta da quest’ultimo, consentirà ai singoli dirigenti scolastici l’inserimento dei nuovi casi non solo per Istituti comprensivi e istituti superiori ma anche per singoli plessi o sezioni distaccate. L’Ufficio scolastico metterà a disposizione della Asl i codici che identificano queste articolazioni. In questo modo saranno monitorati nel dettaglio i casi scolastici. La nuova piattaforma, on line da domani, sarà accessibile solo ai Dirigenti Scolastici, all’Ufficio Scolastico e ai Servizi Asl interessati. Tutti questi soggetti avranno quindi a disposizione, contemporaneamente e in tempo reale, la situazione di ogni singola articolazione scolastica per le attività conseguenti. In questo modo si rafforza ulteriormente la collaborazione tra sistema scolastico e sistema sanitario che proseguirà nei prossini giorni quando il Dirigente provinciale Curtolo incontrerà nuovamente vertici e servizi Asl alla luce degli incontri da lui svolti con i dirigenti scolastici.