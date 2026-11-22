Il panorama bancario e assicurativo italiano sta vivendo una fase di straordinaria accelerazione strategica. Dietro l'apparente tecnicismo dei comunicati stampa societari e dei depositi normativi CONSOB si stanno consumando riassetti destinati a ridefinire gli equilibri del mercato creditizio e finanziario nazionale. Non si tratta di semplici operatività di routine: ogni operazione di M&A, ogni ricapitalizzazione straordinaria e ogni riorganizzazione delle infrastrutture operative comporta impatti profondi su azionisti, investitori, forza lavoro e tessuto produttivo locale.

Dalle manovre d'offerta pubblica sul capitale bancario fino alle maxi-ricapitalizzazioni del settore assicurativo, passando per le tensioni sindacali alla vigilia delle assemblee societarie e gli spostamenti tecnici delle tesorerie internazionali, le ultime comunicazioni ufficiali tracciano la mappa d'insieme di un sistema finanziario in rapida ricomposizione.

Il principale catalizzatore delle dinamiche di M&A bancario riguarda la mossa strategica di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che ha promosso un'offerta pubblica di scambio volontaria e totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. L'operazione punta al consolidamento dell'istituto di Piazza Meda all'interno di un unico grande polo creditizio.

In pari data, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. —società controllata dall'Offerente MPS— ha effettuato la vendita sul mercato secondario di un pacchetto di 340.000 azioni ordinarie dell'Emittente target (Banco BPM). La cessione si è perfezionata a un prezzo medio ponderato di 13,2937 euro per azione, eseguita in modo multilaterale sui mercati TQEX, CEUX, AQEU e MTAA.

Unipol Assicurazioni S.p.A. ha concluso con pieno successo il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale da quasi 2,5 miliardi di euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 ottobre 2026 in esecuzione della delega assembleare del 30 luglio 2026 (art. 2443 c.c.). La struttura finanziaria e la risposta degli azionisti evidenziano parametri di eccezionale solidità:

Tasso di sottoscrizione : Durante il periodo d'offerta (12-26 ottobre 2026), sono stati esercitati 706.014.237 diritti di opzione, portando alla sottoscrizione del 98,42% delle nuove azioni offerte (119.663.430 Nuove Azioni), per un controvalore complessivo di 2.460.280.120,80 euro .

: Durante il periodo d'offerta (12-26 ottobre 2026), sono stati esercitati 706.014.237 diritti di opzione, portando alla sottoscrizione del delle nuove azioni offerte (119.663.430 Nuove Azioni), per un controvalore complessivo di . Prezzo e diluizione : Le nuove azioni sono state emesse al prezzo unitario di 20,56 euro (di cui 4,69 euro da imputare a capitale sociale e 15,87 euro a sovrapprezzo), con un rapporto di sottoscrizione stabilito in 10 nuove azioni ogni 59 diritti esercitati.

: Le nuove azioni sono state emesse al prezzo unitario di (di cui da imputare a capitale sociale e a sovrapprezzo), con un rapporto di sottoscrizione stabilito in 10 nuove azioni ogni 59 diritti esercitati. L'ancora del Patto Cooperativo : I soci aderenti al patto di sindacato (tra cui Coop Alleanza 3.0, Nova Coop, Holmo, Cooperare, Coop Liguria, Coop Lombardia, Unibon, Cefla, Sofinco, CMB, CAMST, Finanza per le Cooperative, Assicoop Modena & Ferrara e Finpro), titolari complessivamente del 50,27% del capitale, hanno interamente rispettato gli impegni assunti a giugno 2026. Hanno sottoscritto 61.126.720 nuove azioni, iniettando nella società 1.256.765.363,20 euro .

: I soci aderenti al patto di sindacato (tra cui Coop Alleanza 3.0, Nova Coop, Holmo, Cooperare, Coop Liguria, Coop Lombardia, Unibon, Cefla, Sofinco, CMB, CAMST, Finanza per le Cooperative, Assicoop Modena & Ferrara e Finpro), titolari complessivamente del del capitale, hanno interamente rispettato gli impegni assunti a giugno 2026. Offerta dell'Inoptato in Borsa: I rimanenti 11.321.451 diritti di opzione non esercitati (1,58% del totale, pari a un controvalore massimo di 39.452.378,40 euro per 1.918.890 nuove azioni) vengono offerti su Euronext Milan il 28 e 29 ottobre 2026 (codice ISIN IT0005733362), con preavviso informativo pubblicato su Il Sole 24 Ore.

Alle complesse alchimie dell'ingegneria finanziaria si contrappone la dura realtà industriale e sociale del territorio. La dimensione del consolidamento bancario assume contorni drammatici se letta attraverso i numeri dell'impatto occupazionale, sollevati dai rappresentanti dei lavoratori con tempistica e pressione politica precise.

A soli due giorni dalla fondamentale Assemblea dei soci di MPS (fissata per giovedì 29 ottobre 2026), Marco Lenzini, Segretario Generale della First-Cisl Toscana, è intervenuto fermamente per denunciare il rischio che le logiche di M&A e il rendimento degli azionisti prevarichino la tenuta sociale dell'istituto senese. I dati sulla presenza organica di MPS in Toscana evidenziano una capillarità cruciale:

Presidio regionale totale : 280 filiali e oltre 4.640 dipendenti .

: 280 filiali e oltre . Polo di Siena : 46 agenzie sul territorio oltre alla Direzione Generale, per un totale di circa 2.050 lavoratori .

: 46 agenzie sul territorio oltre alla Direzione Generale, per un totale di circa . Polo di Firenze: 74 agenzie e la Direzione Generale, con 1.080 dipendenti.

Il segretario di First-Cisl Toscana ha richiamato l'attenzione sui sacrifici storici compiuti dai lavoratori per permettere il risanamento e il rilancio sul mercato della banca, criticando aspramente l'atteggiamento rinunciatario della classe politica: "Stiamo assistendo a scelte che rischiano di compromettere il patrimonio economico, professionale e sociale rappresentato dal Monte dei Paschi di Siena, per Siena e per tutta la Toscana. Di fronte a questa prospettiva, il silenzio delle istituzioni politiche è inaccettabile."

La posizione del sindacato richiede l'immediata affermazione di un piano industriale che tuteli l'accesso al credito per imprese e famiglie, salvaguardando la rete fisica degli sportelli. A tal fine, First-Cisl ha sollecitato un intervento ispettivo rigoroso da parte dell'Autorità Antitrust, affinché le valutazioni sull'impatto della concentrazione bancaria non considerino solo la quota di mercato astratta, ma valutino la sostenibilità occupazionale e la continuità dei servizi creditizi erogati alle comunità locali.

I fatti mostrano un sistema finanziario italiano proiettato verso una dimensione di sempre maggiore scala, ricapitalizzazione e sofisticazione infrastrutturale. Se da un lato l'eccellente risposta del mercato all'aumento di capitale di Unipol e il dinamismo dell'offerta di MPS confermano la maturità dei grandi gruppi nazionali nel raccogliere risorse e guidare processi di consolidamento, dall'altro la viva protesta sindacale sollevata in Toscana evidenzia le frizioni sociali di questa stagione di riassetti.