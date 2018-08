Terremoto al Sud: magnitudo 4.7 in provincia di Campobasso

La scossa avvertita anche in Abruzzo, Campania e Puglia

Evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso alle ore 23.48 del 14 agosto con magnitudo ML 4.7. Epicentro in Molise nella provincia di Campobasso.



Un successivo sisma di magnitudo ML 2.3 è avvenuto a 5 km SE di Palata (CB), alle 00:03:29.

A seguito dell’evento, sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

L’evento sismico – con epicentro localizzato nel Comune di Montecifone in provincia di Campobasso – risulta avvertito dalla popolazione. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.



Il sindaco di Acquaviva Collecroce, presso l'epicentro,dichiara: "La scossa è stata molto forte, più intensa dello scorso 25 aprile. Le prime case visitate questa notte, apparentemente non hanno riportato lesioni".



La Protezione Civile risponde alle richieste dei cittadini che hanno avvertito la scossa "Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non è possibile prevedere con esattezza né dove, né quando si verificherà un terremoto, né con quale forza. Non è possibile, inoltre, sapere quante scosse seguiranno la scossa principale e quanto durerà una sequenza sismica. Quindi, ogni previsione che dia queste indicazioni su eventi futuri è priva di fondamento. La conoscenza dei terremoti del passato, però, ha consentito di classificare il territorio in funzione del suo livello di pericolosità sismica. Per questo è importante essere consapevoli del livello di pericolo del territorio e informarsi su come sono costruiti gli edifici in cui viviamo, studiamo e lavoriamo, e sulla loro conseguente vulnerabilità sismica".

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato 49 Km a W di San Severo (53905 abitanti)73 Km a NW di Foggia (151991 abitanti) 78 Km a SE di Chieti (51815 abitanti) 81 Km a N di Benevento (60091 abitanti) 85 Km a SE di Pescara (121014 abitanti) 93 Km a SE di Montesilvano (53738 abitanti) 93 Km a W di Manfredonia (57279 abitanti) 96 Km a NE di Caserta (76326 abitanti)