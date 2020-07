Temporali in corso, allerta fino alle 20

A Firenze e in gran parte della Toscana confermato il codice giallo oggi venerdì 17 luglio

Confermato, dal Centro funzionale regionale, il codice giallo a Firenze per la possibilità di forti temporali (e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari) con particolare riferimento al pomeriggio di oggi. Il bollettino di valutazione delle criticità vale per la zona che comprende sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

I temporali potranno essere di breve durata ma elevata intensità su tutto il territorio.

L'allerta, in corso, terminerà alle 20 di oggi